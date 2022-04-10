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Резултати в НХЛ

  • 10 април 2022 | 10:47
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Резултати в НХЛ

Първенство на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), резултати:

Далас – Ню Джърси 1:3
Питсбърг – Вашингтон 3:6 
Нешвил – Флорида 1:4 
Детройт – Кълъмбъс 4:5 след продължение 
НЙ Рейнджърс – Отава 5:1 
Сиатъл – Калгари 1:4 
Торонто – Монреал 3:2 
Филаделфия – Анахайм 3:5
Сейнт Луис – НЙ Айлендърс 6:1 
Ванкувър – Сан Хосе 4:2 
Лас Вегас – Аризона 6:1 
Едмънтън – Колорадо 1:2 след дузпи

Лидери в отделните дивизии:

Източна конференция

Столична дивизия: Каролина 100 точки, Ню Йорк Рейнджърс 100, Питсбърг 92

Атлантическа дивизия: Флорида 108, Торонто 100, Бостън 95

Западна конференция

Централна дивизия: Колорадо 110, Сейнт Луис 94, Минесота 92

Тихоокеанска дивизия: Калгари 97, Едмънтън 90, Лос Анджелис 86.

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