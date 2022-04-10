Резултати в НХЛ
Първенство на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), резултати:
Далас – Ню Джърси 1:3
Питсбърг – Вашингтон 3:6
Нешвил – Флорида 1:4
Детройт – Кълъмбъс 4:5 след продължение
НЙ Рейнджърс – Отава 5:1
Сиатъл – Калгари 1:4
Торонто – Монреал 3:2
Филаделфия – Анахайм 3:5
Сейнт Луис – НЙ Айлендърс 6:1
Ванкувър – Сан Хосе 4:2
Лас Вегас – Аризона 6:1
Едмънтън – Колорадо 1:2 след дузпи
Лидери в отделните дивизии:
Източна конференция
Столична дивизия: Каролина 100 точки, Ню Йорк Рейнджърс 100, Питсбърг 92
Атлантическа дивизия: Флорида 108, Торонто 100, Бостън 95
Западна конференция
Централна дивизия: Колорадо 110, Сейнт Луис 94, Минесота 92
Тихоокеанска дивизия: Калгари 97, Едмънтън 90, Лос Анджелис 86.