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15-годишните национали заминават на турнир в Косово

  • 4 април 2022 | 12:28
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15-годишните национали заминават на турнир в Косово

Националните отбори на България по баскетбол за 15-годишни ще гостуват за турнир по програмата YDF на ФИБА в Призрен, Косово. Надпреварата е втора от програмата на международния проект, като българските формации ще се изправят отново срещу тимовете на Косово, Румъния, Република Северна Македония и Турция в двата пола.

Националите ще се съберат за кратък лагер преди мачовете си в Призрен на 6 април в Ботевград, а турнирът в Косово ще се проведе между 9 и 12 април.

Ясна е и програмата за мачовете. На 9 април българите играят срещу Турция, а след това последователно са срещите с Косово, Румъния и Република Северна Македония.

Селекционерите на тима за момчета Румен Шопов и Планимир Дафинов избраха следните състезатели за лагера:

Ивайло Скрински БУБА 
Стефан Михайлов Черно море 
Марк Шопов Ямбол 
Михаил Калинов Силистра 
Георги Иванов Ямбол 
Стефан Касабов Ямбол 
Радостин Божилов Шумен 
Кристиян Мучев Черно море 
Калоян Лозанов Рилски спортист 
Кристиян Каменски Шумен 
Петър Симеонов Балкан 
Боян Кьосев ЦСКА 
Марк Воденичарски ЦСКА 
Егор Монохин Свети Влас 
Борис Гидов Ахил 

За лагера в Ботевград при момичетата треньорите Лилия Георгиева и Руслан Русев повикаха: 

Диана Цинцарска Рилски спортист 
Катринa Бозова Рилски спортист 
Габриела Коцева Берое 
Албена Соколова Берое 
Михаела Христова Берое 
Николета Стойнова Черно море Одесос 
Ивета Петрова Дунав 
Силвaна Долмова Левски 
Алекса Борисова Левски 
Инна Ненкова Светкавица 
Сандра Иванова Светкавица 
Силвия Миленова Септември 
Гергана Бъчкова Черноморец 2014 
Теодора Големанска Локомотив София 
Ванеса Кокалова Локомотив София 
Адриана Лазарова Локомотив София

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