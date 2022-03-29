Обявиха съдиите за Пирин - Левски и ЦСКА - София - Берое

Ивайло Стоянов получи наряд за мача от 25-ия кръг на efbet Лига между ЦСКА - София и Берое, а Пирин - Левски е поворен на Иво Андреев.



Ето и всички назначения за срещите от кръга:



2 април 2022 г., събота, 17:30 ч.



СЛАВИЯ - АРДА



ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Владимир Ангелов Велев

4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Мирослав Максимов Иванов

СН: Георги Спасов Славов



2 април 2022 г., събота, 20:00 ч.



ЦСКА - СОФИЯ - БЕРОЕ



ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Драгомир Руменов Милев

4-ТИ: Георги Милков Гинчев ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов

СН: Стоян Маринов Алексиев

3 април 2022 г., неделя, 15:15 ч.



ЦСКА 1948 - ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ)



ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Мартин Тодоров Мачев 4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Йото Валентинов Гарабедов АВАР: Красимир Владимиров Миланов

СН: Костадин Ангелов Гергинов



3 април 2022 г., неделя, 17:30 ч.



ПИРИН - ЛЕВСКИ



ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Мартин Руменов Ангелов 4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Мирослав Николаев Желев

СН: Георги Владимиров Игнатов

3 април 2022 г., неделя, 20:00 ч.



ЛУДОГОРЕЦ - БОТЕВ (ПЛОВДИВ)



ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Христо Пламенов Хаджийски

4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Диян Христов Вълков

СН: Радан Василев Мирянов



4 април 2022 г., понеделник, 17:30 ч.



ЧЕРНО МОРЕ - БОТЕВ (ВРАЦА)



ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Георги Любомиров Минев

4-ТИ: Красен Иванов Георгиев ВАР: Димо Стоянов Димов АВАР: Станимир Илков Илков СН: Георги Генов Нарлев



4 април 2022 г., понеделник, 20:00 ч.



ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ) - ЦАРСКО СЕЛО



ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Християна Красимирова Гутева

СН: Кирил Петков Йорданов