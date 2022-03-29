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  3. Обявиха съдиите за Пирин - Левски и ЦСКА - София - Берое

Обявиха съдиите за Пирин - Левски и ЦСКА - София - Берое

  • 29 март 2022 | 20:33
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Обявиха съдиите за Пирин - Левски и ЦСКА - София - Берое

Ивайло Стоянов получи наряд за мача от 25-ия кръг на efbet Лига между ЦСКА - София и Берое, а Пирин - Левски е поворен на Иво Андреев.

Ето и всички назначения за срещите от кръга: 

2 април 2022 г., събота, 17:30 ч. 

СЛАВИЯ - АРДА 

ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Владимир Ангелов Велев 
4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Мирослав Максимов Иванов 
СН: Георги Спасов Славов 

2 април 2022 г., събота, 20:00 ч. 

ЦСКА - СОФИЯ - БЕРОЕ 

ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Георги Милков Гинчев ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов 
СН: Стоян Маринов Алексиев 

3 април 2022 г., неделя, 15:15 ч. 

ЦСКА 1948 - ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ) 

ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Мартин Тодоров Мачев 4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Йото Валентинов Гарабедов АВАР: Красимир Владимиров Миланов 
СН: Костадин Ангелов Гергинов 

3 април 2022 г., неделя, 17:30 ч. 

ПИРИН - ЛЕВСКИ 

ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Мартин Руменов Ангелов 4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Мирослав Николаев Желев 
СН: Георги Владимиров Игнатов 

3 април 2022 г., неделя, 20:00 ч. 

ЛУДОГОРЕЦ - БОТЕВ (ПЛОВДИВ) 

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Христо Пламенов Хаджийски 
4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Диян Христов Вълков 
СН: Радан Василев Мирянов 

4 април 2022 г., понеделник, 17:30 ч. 

ЧЕРНО МОРЕ - БОТЕВ (ВРАЦА) 

ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Георги Любомиров Минев 
4-ТИ: Красен Иванов Георгиев ВАР: Димо Стоянов Димов АВАР: Станимир Илков Илков СН: Георги Генов Нарлев 

4 април 2022 г., понеделник, 20:00 ч. 

ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ) - ЦАРСКО СЕЛО 

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Светослав Станимиров Стойчев 
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Християна Красимирова Гутева 
СН: Кирил Петков Йорданов

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