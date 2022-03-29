Обявиха съдиите за Пирин - Левски и ЦСКА - София - Берое
Ивайло Стоянов получи наряд за мача от 25-ия кръг на efbet Лига между ЦСКА - София и Берое, а Пирин - Левски е поворен на Иво Андреев.
Ето и всички назначения за срещите от кръга:
2 април 2022 г., събота, 17:30 ч.
СЛАВИЯ - АРДА
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Владимир Ангелов Велев
4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Мирослав Максимов Иванов
СН: Георги Спасов Славов
2 април 2022 г., събота, 20:00 ч.
ЦСКА - СОФИЯ - БЕРОЕ
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Георги Милков Гинчев ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов
СН: Стоян Маринов Алексиев
3 април 2022 г., неделя, 15:15 ч.
ЦСКА 1948 - ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ)
ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Мартин Тодоров Мачев 4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Йото Валентинов Гарабедов АВАР: Красимир Владимиров Миланов
СН: Костадин Ангелов Гергинов
3 април 2022 г., неделя, 17:30 ч.
ПИРИН - ЛЕВСКИ
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Мартин Руменов Ангелов 4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Мирослав Николаев Желев
СН: Георги Владимиров Игнатов
3 април 2022 г., неделя, 20:00 ч.
ЛУДОГОРЕЦ - БОТЕВ (ПЛОВДИВ)
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Диян Христов Вълков
СН: Радан Василев Мирянов
4 април 2022 г., понеделник, 17:30 ч.
ЧЕРНО МОРЕ - БОТЕВ (ВРАЦА)
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Красен Иванов Георгиев ВАР: Димо Стоянов Димов АВАР: Станимир Илков Илков СН: Георги Генов Нарлев
4 април 2022 г., понеделник, 20:00 ч.
ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ) - ЦАРСКО СЕЛО
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Християна Красимирова Гутева
СН: Кирил Петков Йорданов