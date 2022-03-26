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  3. Ники Желязков: Вероятно ще играем на полуфинал с Левски! Можем да се противопоставим на Хебър

Ники Желязков: Вероятно ще играем на полуфинал с Левски! Можем да се противопоставим на Хебър

  • 26 март 2022 | 15:19
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Старши треньорът на вицешампиона Нефтохимик 2010 (Бургас) Николай Желязков очаква неговият отбор да срещне Левски София на полуфинал в Efbet Супер Волей.

Николай Желязков бе специален гост на волейболното предаване Block Out в Sportal TV и Sportal.bg.

“Най-вероятно, ако отстраним ЦСКА, на полуфиналите ще срещнем Левски. “Сините” спечелиха първия двубой в Монтана със силна игра и имат предимство в серията с 1-0 победи. Вторият двубой е в София, където Левски рядко губи. Вероятно ще играем на полуфинал с Левски. Те са сплав от много талантливи млади и опитни играчи”, заяви Николай Желязков в Block Out на Sportal TV и Sportal.bg.

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“Ако успеем да стигнем до финала, а ние ще направим всичко възможно това да се случи, смятам че ще можем да се противопоставим на хегемона Хебър (Пазарджик). В последните двубои с тях показахме, че можем да играем добре срещу толкова класен отбор. Първо да се класираме за финал, а след това ще мислим за това, с кой може да играем там”, добави Николай Желязков в студиото на Sportal TV.

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СНИМКИ: Национална волейболна лига (НВЛ), startphoto.bg

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