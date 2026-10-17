Веласкес с добри новини за Сангаре и Бурас, заяви: Запознат съм с историята на Литекс, утре играем с различен отбор

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде пресконференция преди двубоя от 1/16 финалите за Sesame Купа на България срещу Спартак (Плевен).

Мачът ще се играе в неделя, 18 октомври от 18:00 часа на “Градски стадион” в Ловеч.

Испанският предводител на "сините" разкри две добри новини за ключови футболисти на тима - Мустафа Сангаре и Акрам Бурас. Оказа се, че контузията на тарана е по-лека от очакването и може да е готов за двубоя с Арда. Халфът пък може да попадне в групата още за утрешния сблъсък, но треньорският щаб ще прецени дали да го включи в последния момент.

"Имаме голямо уважение към съперника. Цялата ни концентрация трябва да е към съперника, за да можем да спечелим. По отношение на стартовите 11 очевидно няма да коментирам. Ще заложим на най-доброто, което да ни донесе победата“, започна Веласкес.

"В крайна сметка сме професионален отбор и ако не можем да се справим с пътуването и емоциите, значи имаме проблем. Основният фокус сме ние като отбор, но трябва и да знаем срещу кого се изправяме, както и неговите силни и слаби страни. Първата стъпка да се представим добре беше вчерашната тренировка. Отборът бе фокусиран, особено играчите, които имаха по-интензивна работа. Това за мен е много важно, защото ми харесва да гледам как реагират футболистите на различните предизвикателства, които турнирите ни представят. Това е характерът – как ще реагираш в даден мач, как ще се справиш с пътуване и емоции“, допълни испанският специалист.

"Сангаре утре със сигурност отпада, но смятаме, че контузията му ще е по-лека от това, което видяхме в началото. Ще видим как се възстановява и дали ще е опция за мача с Арда. Кирилов се възстановява, ще видим дали ще влезе в тренировъчна динамика в кратък срок. Митков все още изпитва същите проблеми, които имаше с младежкия национален отбор. Прави крачки в правилната посока, но ще е трудно да е в групата утре. Акрам се възстановява изключително добре. Има опции да влезе в групата утре. Разбира се, тънък е моментът с него за утрешния мач, но ще трябва да претеглим везната с всички аспекти, за да видим дали ще влезе. Това са случаите на контузените футболисти“, коментира контузените в отбора специалистът.

"В четвъртък играхме на един терен, който изглеждаше невероятно, беше бърз, но и малко твърд. Но терен, на който може да се играе футбол. Разбира се, че знаем какъв е теренът в утрешния ден, защото исках да го знам. Както винаги казвам без извинения трябва да покажем най-доброто от себе си, за да се представим на ниво. От гледна точка на историята на Литекс (Ловеч) и мачовете с тях съм запознат. Утре обаче играем с различен отбор. Разбира се, ние сме сигурни, че подкрепата утре ще е невероятна и трябва да дадем правилния отговор на нея“, завърши Веласкес.

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