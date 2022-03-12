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11-те на ЦСКА - София и Царско село, промени при "червените"

  • 12 март 2022 | 16:27
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11-те на ЦСКА - София и Царско село, промени при "червените"

Станаха ясни стартовите състави на ЦСКА - София и Царско село, които излизат в мач от 23-ия кръг на efbet Лига. Наставникът на червените Стойчо Младенов не може да разчита на контузения капитан Юрген Матей и наказаните Брадли Мазику и Амос Юга. В тяхно отсъствие започват Лам, Вион и Вилдсхут.

ЦСКА - СОФИЯ - ЦАРСКО СЕЛО

ЦСКА - СОФИЯ: 1. Бусато, 19. Турицов, 29. Лам, 4. Кох, 15. Вион, 3. Жеферсон, 8. Кери, 24. Мухар, 30. Вилдсхут, 10. Йомов, 9. Кайседо

ЦАРСКО СЕЛО: 22. Ндиае, 7. Петрис, 8. Батас, 11. Йорданов, 14. Крачун, 15. Зебли, 16. Копола, 19. Мартинс, 23. Коломбо, 44. Николаев, 66. Витурини

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