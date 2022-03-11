Волейболните ни легионери остават в Русия до края на сезона

Родните участници в руския волейбол към момента ще останат по клубовете си до края на сезона, научи Дарик радио и dsport.

В шампионата на Русия при мъжете участват капитаните на националните ни селекции Цветан Соколов (Динамо Москва) и Елица Василева (Динамо Москва), както Тодор Скримов (Енисей Красноярск), а треньори са Пламен Константинов с асистент Петър Шопов и кондиционен треньор Венислав Наумов в Локомотив Новосибирск, както Георги Петров, който изведе преди дни до бронзовите медали младежкия тим на Локомотив Новосибирск, но му предстои и Купа на Русия.

По данни на dsport към момента легионерите ни ще продължат с ангажиментите си по клубовете до края на сезона, а за след това е рано да се говори с оглед въобще бъдещето на волейбола там.

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Българите в руския волейбол към момента са добре и чувстват спокойни, продължават да гонят максимума с отборите си, макар вече без европейски мачове след като CEV извади руските клубове от евротурнирите.

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