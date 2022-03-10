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Троянци с най-много злато при младите биатлонисти, двама с по три национални титли от шампионата в Банско

  • 10 март 2022 | 18:55
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Троянци с най-много злато при младите биатлонисти, двама с по три национални титли от шампионата в Банско

Представителите на клуб Аякс от Троян спечелиха най-много злато в индивидуалните стартове на държавното първенство по биатлон при младите. Райа Аджамова, Ивайла Василева и Никол Кленовска отвоюваха общо 4 титли за школата от Троян, като единствена Аджамова успя да запази лидерството си от спринта и в преследването. При младежите се отличиха Ивайло Ковачев от Амбарица и Георги Джоргов от Сапарева баня, спечелили всичкото злато и в трите индивидуални дисциплини: спринт, преследване и класическата индивидуална. Две първи места от шампионата в Банско досега си осигури Биляна Чавдарова при девойките младша възраст. Най-оспорваното съперничество бе между Георги Джоргов и Андрей Ночев

(Аякс) при момчетата старша възраст, в индивидуалния старт и в преследването ги разделиха съответно 17 и 26 секунди. Първенството завършва утре с щафетните бягания.

РЕЗУЛТАТИ ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ПО БИАТЛОН:

МОМИЧЕТА СТАРША ВЪЗРАСТ:

СПРИНТ 3.6 КМ: Райа Аджамова (Аякс) 17:38,7 (3 грешки в стрелбата), Елиф Бекирова (Амбарица) 18:25,3 (3), Никол Кленовска (Аякс) 18:26,9 (3);

ПРЕСЛЕДВАНЕ 4 КМ: Райа Аджамова 24:55,1 (5), Паолина Ракова (Сапарева баня) 25:26,4 (3), Елиф Бекирова (Амбарица) 26:00,9 (3);

ИНДИВИДУАЛНО 5 КМ: Никол Кленовска 27:39,8 (6), Райа Аджамова 28:19,3 (6), Стефани Йорданова (Амбарица) 28:31,7 (6).

ДЕВОЙКИ МЛАДША ВЪЗРАСТ:

СПРИНТ 4.5 КМ: Ивайла Василева (Аякс) 19:22,3 (3), Биляна Чавдарова (Стамболово) 19:56,9 (3), Йорданка Йончева (Рожен) 20:29,9 (1);

ПРЕСЛЕДВАНЕ 6 КМ: Биляна Чавдарова 31:17,3 (1), Ивайла Василева 32:55,2 (12), Йорданка Йончева 33:26,8 (5);

ИНДИВИДУАЛНО 7.5 КМ: Биляна Чавдарова 34:33,0 (2), Йорданка Йончева 35:43,8 (4), Ирина Георгиева (Аякс) 40:30,0 (11).

МОМЧЕТА СТАРША ВЪЗРАСТ:

СПРИНТ 4.5 КМ: Георги Джоргов (Сапарева баня) 16:27,2 (0), Андрей Ночев (Аякс) 17:24,1 (1), Николай Николов (Сапарева баня) 17:38,4 (4);

ПРЕСЛЕДВАНЕ 4.8 КМ: Георги Джоргов 24:26,3 (4), Андрей Ночев 24:52,8 (4), Николай Николов 26:24,4 (7);

ИНДИВИДУАЛНО 6 КМ: Георги Джоргов 29:26,9 (7), Андрей Ночев 29:43,1 (7), Калин Вълевски (Амбарица) 30:46,8 (3).

ЮНОШИ МЛАДША ВЪЗРАСТ:

СПРИНТ 6 КМ: Ивайло Ковачев (Амбарица) 20:39,9 (4), Веселин Белчински (Сапарева баня) 21:36,2 (4), Дениз Чакалов (Аякс) 22:17,9 (5);

ПРЕСЛЕДВАНЕ 7.5 КМ: Ивайло Ковачев 29:58,1 (3), Веселин Белчински 34:12,3 (5), Дениз Чакалов 35:52,8 (10);

ИНДИВИДУАЛНО 10 КМ: Ивайло Ковачев 37:23,5 (4), Веселин Белчински 44:41,9 (11), Дениз Чакалов 45:40,8 (11).

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