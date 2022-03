Ястрежебски Венгел удари здраво Лубе като гост в първия 1/4-финал на Шампионската лига 🏐

I Quarti di Finale della CEV Champions League si aprono in salita per la Lube ‼️ Servirà un'impresa in Polonia mercoledì prossimo#noisiamolube #campioniditalia #civitanovamarche #CLVolleyM @cevolleyball

#Volleyballhttps://t.co/BXxiIwIJVA pic.twitter.com/gOtg5XH04B