Пламен Константинов и Локомотив (Новосибирск) с чиста 16-a победа в отложен мач в Русия 🏐

Отборът на Локомотив (Новосибирск), който е воден от Пламен Константинов, постигна 9-а поредна и общо 16-а победа в Суперлигата на Русия. "Железничарите" надиграха категорично у дома аутсайдера Нефтяник (Оренбург) с 3:0 (25:20, 25:21, 34:32) в отложен мач от 17-ия кръг на шампионата, игран този следобед.

Така Локомотив остава на второ място във временното класиране с 16 победи, 1 загуба и 46 точки, но и два мача по-малко. В редовния 20-и кръг момчетата на Константинов са гости на коравия тим на Кузбас (Кемерово). Срещата е в неделя (6 март) от 12,00 часа българско време.

Най-полезни за Локомотив станаха влезлите като резерви Павел Круглов (1 блок и 64% ефективност в атака - +11) и Сергей Никитин (1 блок, 61% ефективност в атака и 29% позитивно посрещане - +4) с 15 и 12 точки за победата.

За тима на Нефтяник игралият в българския Нефтохимик Дмитрий Яковлев (52% ефективност в атака - +11) и Антон Ботин (54% ефективност в атака и 43% позитивно посрещане - +4) реализираха по 15 и 13 точки.

ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) - НЕФТЯНИК (ОРЕНБУРГ) 3:0 (25:20, 25:21, 34:32)

ЛОКОМОТИВ: Константин Абаев, Дражен Лубурич 6, Джон Перин 7, Сергей Савин 3, Илияс Куркаев 4, Дмитрий Лизик 2 - Семьон Кривитченко-либеро (Игор Тисевич 1, Сергей Никитин 12, Кирил Власов, Павел Круглов 15, Денис Черейский 4, Александър Ткачев 2)

Старши треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ

НЕФТЯНИК: Андрей Ушков 1, Дмитрий Яковлев 15, Антон Ботин 13, Иван Комаров 8, Славомир Бярда 7, Денис Гетман 5 - Алексей Фролов-либеро (Дмитрий Кудряшов, Илнур Рахматулин, Сергей Панов 1, Павел Ахаминов, Александър Лаптев-либеро)

Старши треньор: ВЛАДИМИР ВИКУЛОВ.