Стана ясно кой ще свири дербито между Левски и ЦСКА - София
Станаха ясни съдийските назначения за предстоящия 22-ри кръг в efbet Лига. Дербито между Левски и ЦСКА - София ще бъде ръководено от Валентин Железов, а Георги Кабаков ще свири битката между Ботев (Пловдив) и Локомотив (Пловдив). Ето и останалите назначения:
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4 март 2022 г., петък, 17:30 ч.
ФК Царско село 2015 - ФК ЦСКА 1948
ГС: Димитър Димитров Димитров
АС1: Румен Емилов Иванов АС2: Светослав Колев Енчев
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Георги Йорданов Дойнов
СН: Стефан Апостолов Апостолов
5 март 2022 г., събота, 15:00 ч.
ПФК Черно море - Футболен Клуб Пирин АД
ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Иво Николаев Колев
СН: Димитър Панайотов Костов
5 март 2022 г., събота, 17:30 ч.
ПФК Ботев АД - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Никола Антонов Попов ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев
СН: Георги Василев Йорданов
6 март 2022 г., неделя, 14:00 ч.
ПФК Левски - ПФК ЦСКА - София ЕАД
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев
4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Станислав Лазаров Станев
СН: Костадин Ангелов Гергинов
6 март 2022 г., неделя, 17:00 ч.
ПФК Ботев Враца - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Илиян Петров Капарашев
СН: Георги Спасов Славов
7 март 2022 г., понеделник, 15:00 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Берое - Стара Загора
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Димитър Русенов Русев
4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Йото Валентинов Гарабедов АВАР: Красимир Владимиров Миланов
СН: Евгени Георгиев Георгиев
7 март 2022 г., понеделник, 17:30 ч.
ПФК Славия 1913 - ФК Локомотив 1929
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Йордан Петров Петров АС2: Николай Неделчев Чакъров
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Димо Стоянов Димов АВАР: Костадин Димитров Тановчев
СН: Кирил Петков Йорданов
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.