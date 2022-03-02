Стана ясно кой ще свири дербито между Левски и ЦСКА - София

Станаха ясни съдийските назначения за предстоящия 22-ри кръг в efbet Лига. Дербито между Левски и ЦСКА - София ще бъде ръководено от Валентин Железов, а Георги Кабаков ще свири битката между Ботев (Пловдив) и Локомотив (Пловдив). Ето и останалите назначения:

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