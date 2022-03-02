Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Стана ясно кой ще свири дербито между Левски и ЦСКА - София

Стана ясно кой ще свири дербито между Левски и ЦСКА - София

  • 2 март 2022 | 15:09
  • 1804
  • 3

Станаха ясни съдийските назначения за предстоящия 22-ри кръг в efbet Лига. Дербито между Левски и ЦСКА - София ще бъде ръководено от Валентин Железов, а Георги Кабаков ще свири битката между Ботев (Пловдив) и Локомотив (Пловдив). Ето и останалите назначения:

Стойчо пак се оплака от съдията и се закани на Мъри: Ще бъдем най-големите противници
Стойчо пак се оплака от съдията и се закани на Мъри: Ще бъдем най-големите противници

4 март 2022 г., петък, 17:30 ч. 
ФК Царско село 2015 - ФК ЦСКА 1948 
ГС:    Димитър Димитров Димитров    
АС1:    Румен Емилов Иванов    АС2:    Светослав Колев Енчев 
4-ТИ:    Станимир Лозанов Тренчев    ВАР:    Георги Милков Гинчев    АВАР:    Георги Йорданов Дойнов 
СН:    Стефан Апостолов Апостолов        

5 март 2022 г., събота, 15:00 ч. 
ПФК Черно море - Футболен Клуб Пирин АД 
ГС:    Ивайло Красимиров Ненков    АС1:    Петър Велизаров Митрев    АС2:    Драгомир Руменов Милев 
4-ТИ:    Ивелин Венциславов Занев    ВАР:    Георги Кънчев Димитров    АВАР:    Иво Николаев Колев 
СН:    Димитър Панайотов Костов        

5 март 2022 г., събота, 17:30 ч. 
ПФК Ботев АД - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 
ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков 
4-ТИ:    Никола Антонов Попов    ВАР:    Радослав Петров Гидженов    АВАР:    Георги Валентинов Стамболджиев 
СН:    Георги Василев Йорданов        

6 март 2022 г., неделя, 14:00 ч. 
ПФК Левски - ПФК ЦСКА - София ЕАД 
ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Мирослав Николаев Желев 
4-ТИ:    Иво Венциславов Андреев    ВАР:    Ивайло Иванов Стоянов    АВАР:    Станислав Лазаров Станев 
СН:    Костадин Ангелов Гергинов       

 6 март 2022 г., неделя, 17:00 ч. 
ПФК Ботев Враца - ПФК Лудогорец 1945 
ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Димо Дамянов Вълчев    АС2:    Никифор Деянов Велков 
4-ТИ:    Петър Георгиев Кузев    ВАР:    Георги Димитров Давидов    АВАР:    Илиян Петров Капарашев 
СН:    Георги Спасов Славов        

7 март 2022 г., понеделник, 15:00 ч. 
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Берое - Стара Загора 
ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Димитър Русенов Русев 
4-ТИ:    Мустафа Севди Шефкет    ВАР:    Йото Валентинов Гарабедов    АВАР:    Красимир Владимиров Миланов 
СН:    Евгени Георгиев Георгиев        

7 март 2022 г., понеделник, 17:30 ч. 
ПФК Славия 1913 - ФК Локомотив 1929 
ГС:    Владимир Вълков Вълков    АС1:    Йордан Петров Петров    АС2:    Николай Неделчев Чакъров 
4-ТИ:    Георги Юлиянов Иванов    ВАР:    Димо Стоянов Димов    АВАР:    Костадин Димитров Тановчев 
СН:    Кирил Петков Йорданов        

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

Още от БГ Футбол

Рекордните 160 отбора стартират напролет в БАМФ София

Рекордните 160 отбора стартират напролет в БАМФ София

  • 2 март | 15:06
  • 285
  • 0
Стана ясен съставът на националния отбор по футзал за предстоящите контроли с Кипър

Стана ясен съставът на националния отбор по футзал за предстоящите контроли с Кипър

  • 2 март | 14:59
  • 431
  • 0
Монтана 0:4 Лудогорец

Монтана 0:4 Лудогорец

  • 2 март | 14:29
  • 12535
  • 77
Димитър Илиев: Победа в дербито срещу Ботев може да ни даде нова посока на сезона

Димитър Илиев: Победа в дербито срещу Ботев може да ни даде нова посока на сезона

  • 2 март | 14:04
  • 3132
  • 8
Ясен Петров обяви избраниците си за контролите с Катар и Хърватия

Ясен Петров обяви избраниците си за контролите с Катар и Хърватия

  • 2 март | 14:00
  • 4783
  • 18
Виж всички

Водещи Новини

Монтана 0:4 Лудогорец

Монтана 0:4 Лудогорец

  • 2 март | 14:29
  • 12535
  • 77
Кредитори с официална молба до ФИФА: Не давайте лиценз на ЦСКА - София

Кредитори с официална молба до ФИФА: Не давайте лиценз на ЦСКА - София

  • 2 март | 11:34
  • 21667
  • 163
Димитър Илиев: Победа в дербито срещу Ботев може да ни даде нова посока на сезона

Димитър Илиев: Победа в дербито срещу Ботев може да ни даде нова посока на сезона

  • 2 март | 14:04
  • 3132
  • 8
Ясен Петров обяви избраниците си за контролите с Катар и Хърватия

Ясен Петров обяви избраниците си за контролите с Катар и Хърватия

  • 2 март | 14:00
  • 4783
  • 18
До дни Челси може да има нов собственик, швейцарски милиардер потвърди за преговори

До дни Челси може да има нов собственик, швейцарски милиардер потвърди за преговори

  • 2 март | 10:48
  • 19158
  • 38

Видео акценти

Красив гол на Янков направи резултата 4:0

БГ Футбол

Красив гол на Янков направи резултата 4:0
Ясен Петров обяви избраниците за контролите с Катар и Хърватия

БГ Футбол

Ясен Петров обяви избраниците за контролите с Катар и Хърватия
Тисера с втори гол, направи резултата 3:0 за Лудогорец

БГ Футбол

Тисера с втори гол, направи резултата 3:0 за Лудогорец
Матиас Тисера удвои за Лудогорец срещу Монтана

БГ Футбол

Матиас Тисера удвои за Лудогорец срещу Монтана
ПП Монтана - Лудогорец 0:4

БГ Футбол

ПП Монтана - Лудогорец 0:4
Доминик Янков откри за Лудогорец срещу Монтана

БГ Футбол

Доминик Янков откри за Лудогорец срещу Монтана