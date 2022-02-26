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Резултати в НХЛ

  • 26 февруари 2022 | 09:45
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Резултати в НХЛ

Първенство на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), резултати: 
Каролина - Кълъмбъс - 4:0 
Сейнт Луис - Бъфало - 5:3 
Чикаго - Ню Джърси - 8:5 
Колорадо - Уинипег - 6:3 
Аризона - Лас Вегас - 3:1 
Анахайм - Лос Анджелис - 1:4 

Лидери в отделните дивизии 

Източна конференция 

Атлантическа дивизия: 
Флорида - 75 точки, Тампа Бей - 72, Торонто - 70 

Столична дивизия: Каролина - 76, Ню Йорк Рейнджърс - 71 Питсбърг - 70 

Западна конференция 

Централна дивизия: Колорадо - 80, Сейнт Луис - 68, Минесота - 65 

Тихоокеанска дивизия: Калгари - 66, Лос Анджелис 63, Лас Вегас - 62

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