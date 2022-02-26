Резултати в НХЛ
Първенство на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), резултати:
Каролина - Кълъмбъс - 4:0
Сейнт Луис - Бъфало - 5:3
Чикаго - Ню Джърси - 8:5
Колорадо - Уинипег - 6:3
Аризона - Лас Вегас - 3:1
Анахайм - Лос Анджелис - 1:4
Лидери в отделните дивизии
Източна конференция
Атлантическа дивизия:
Флорида - 75 точки, Тампа Бей - 72, Торонто - 70
Столична дивизия: Каролина - 76, Ню Йорк Рейнджърс - 71 Питсбърг - 70
Западна конференция
Централна дивизия: Колорадо - 80, Сейнт Луис - 68, Минесота - 65
Тихоокеанска дивизия: Калгари - 66, Лос Анджелис 63, Лас Вегас - 62