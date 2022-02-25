Резултати в НХЛ

Първенство на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), резултати:

Флорида - Кълъмбъс - 3:6

Ню Йорк Рейнджърс - Вашингтон - 4:1

Питсбърг - Ню Джърси - 1:6

Торонто - Минесота - 3:1

Нешвил - Далас - 2:1 с дузпи

Сиатъл - Бостън - 2:3 след продължение

Ванкувър - Калгари - 7:1

Сан Хосе - Ню Йорк Айлъндърс - 4:3 с дузпи

Лидери в отделните дивизии

Източна конференция

Атлантическа дивизия: Флорида - 75 точки, Тампа Бей - 72, Торонто - 70

Столична дивизия: Каролина - 74, Ню Йорк Рейнджърс - 71 Питсбърг - 70

Западна конференция

Централна дивизия: Колорадо - 78, Сейнт Луис - 66, Минесота - 65

Тихоокеанска дивизия: Калгари - 66, Лас Вегас - 62, Лос Анджелис 61