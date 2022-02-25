Резултати в НХЛ
Първенство на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), резултати:
Флорида - Кълъмбъс - 3:6
Ню Йорк Рейнджърс - Вашингтон - 4:1
Питсбърг - Ню Джърси - 1:6
Торонто - Минесота - 3:1
Нешвил - Далас - 2:1 с дузпи
Сиатъл - Бостън - 2:3 след продължение
Ванкувър - Калгари - 7:1
Сан Хосе - Ню Йорк Айлъндърс - 4:3 с дузпи
Лидери в отделните дивизии
Източна конференция
Атлантическа дивизия: Флорида - 75 точки, Тампа Бей - 72, Торонто - 70
Столична дивизия: Каролина - 74, Ню Йорк Рейнджърс - 71 Питсбърг - 70
Западна конференция
Централна дивизия: Колорадо - 78, Сейнт Луис - 66, Минесота - 65
Тихоокеанска дивизия: Калгари - 66, Лас Вегас - 62, Лос Анджелис 61