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Резултати в НХЛ

  • 25 февруари 2022 | 09:50
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Резултати в НХЛ

Първенство на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), резултати: 
Флорида - Кълъмбъс                       - 3:6 
Ню Йорк Рейнджърс - Вашингтон - 4:1 
Питсбърг - Ню Джърси                   - 1:6 
Торонто - Минесота                        - 3:1 
Нешвил - Далас                               - 2:1 с дузпи 
Сиатъл - Бостън                               - 2:3 след продължение 
Ванкувър -  Калгари                        - 7:1 
Сан Хосе - Ню Йорк Айлъндърс    - 4:3 с дузпи

Лидери в отделните дивизии

Източна конференция

Атлантическа дивизия: Флорида - 75 точки, Тампа Бей - 72, Торонто - 70

Столична дивизия: Каролина - 74, Ню Йорк Рейнджърс - 71 Питсбърг - 70

Западна конференция

Централна дивизия: Колорадо - 78, Сейнт Луис - 66, Минесота - 65

Тихоокеанска дивизия: Калгари - 66, Лас Вегас - 62,  Лос Анджелис 61

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