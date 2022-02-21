Зенит (Санкт Петербург) може да смени Туомас Самелвуо! Ето кой може да поеме отбора 🏐

Вицешампионът на Русия и вероятно клубът в света, който разполага с най-голям бюджет, Зенит (Санкт Петербург) може да смени старши треньора Туомас Самелвуо!

Пламен Константинов изведе Локомотив до важен успех срещу Зенит в Санкт Петербург от 10:13 в тейбрека 🏐

Според известния италиански колумнист на La Gazzetta dello Sport Джан Лука Пазини от Зенит вече водят преговори с италианския специалист Роберто Пиаца, който в момента е начело на Алианц (Милано).

Очакват се много сложни преговори, след като Туомас Самелвуо има действащ контракт със Зенит.

Роберто Пиаца вече има опит с работа в Русия, след като бе помощник на Даниеле Баньоли начело на “Сборная”.