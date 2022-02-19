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  3. Резултати и голмайстори след 18-ия кръг на Северозападната Трета лига

Резултати и голмайстори след 18-ия кръг на Северозападната Трета лига

  • 19 февруари 2022 | 17:14
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Резултати и голмайстори след 18-ия кръг на Северозападната Трета лига

Спартак (Плевен) затвърди лидерската си позиция след категорична победа над Партизан (Червен бряг). Изненадата дойде от Горна Оряховица, където местния Локомотив загуби от последния в класирането до преди този кръг Ювентус (Малчика).

Локомотив (Горна Оряховица) - Ювентус (Малчика)   0:1

0:1-Александър Скорчев (31)

Левски (Левски) - Локомотив (Дряново)   2:1

1:0-Ивайло Раденцов (21)

1:1-Константин Йорданов (64)

2:1-Ивайло Иванов (81)

Бдин (Видин) - Дреновец (Дреновец)   3:1

1:0-Станислав Жеков (15)

2:0-Станислав Жеков (23)

2:1-Боби Симеонов (47)

3:1-Андрей Атанасов (80)

Спартак (Плевен) - Партизан (Червен бряг)   3:0

1:0-Преслав Антонов (37)

2:0-Клаубер Сантана (76)

3:0- Евертон Фернандо Джилио-Том (82)

Локомотив (Мездра) - Павликени (Павликени)   1:1

1:0-Пламен Венелинов (53)

1:1-Венцислав Димитров (90)

Вихър (Славяново) - Академик (Свищов)   4:0

1:0-Жулиен Бенков (6)

2:0-Кристиян Григоров (15)

3:0-Цветан Петров (29)

4:0-Кристиян Григоров (72)

Янтра (Полски Тръмбеш) - Пещера (Галата)   2:0

1:0-Калоян Илиев (50)

2:0-Красен Славчев (55)

 

21 февруари 2022 г., понеделник, 14:00 часа:

Ботев II (Враца) - Севлиево (Севлиево)

Етър II (Велико Търново) – почива

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