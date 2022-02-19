Резултати и голмайстори след 18-ия кръг на Северозападната Трета лига
Спартак (Плевен) затвърди лидерската си позиция след категорична победа над Партизан (Червен бряг). Изненадата дойде от Горна Оряховица, където местния Локомотив загуби от последния в класирането до преди този кръг Ювентус (Малчика).
Локомотив (Горна Оряховица) - Ювентус (Малчика) 0:1
0:1-Александър Скорчев (31)
Левски (Левски) - Локомотив (Дряново) 2:1
1:0-Ивайло Раденцов (21)
1:1-Константин Йорданов (64)
2:1-Ивайло Иванов (81)
Бдин (Видин) - Дреновец (Дреновец) 3:1
1:0-Станислав Жеков (15)
2:0-Станислав Жеков (23)
2:1-Боби Симеонов (47)
3:1-Андрей Атанасов (80)
Спартак (Плевен) - Партизан (Червен бряг) 3:0
1:0-Преслав Антонов (37)
2:0-Клаубер Сантана (76)
3:0- Евертон Фернандо Джилио-Том (82)
Локомотив (Мездра) - Павликени (Павликени) 1:1
1:0-Пламен Венелинов (53)
1:1-Венцислав Димитров (90)
Вихър (Славяново) - Академик (Свищов) 4:0
1:0-Жулиен Бенков (6)
2:0-Кристиян Григоров (15)
3:0-Цветан Петров (29)
4:0-Кристиян Григоров (72)
Янтра (Полски Тръмбеш) - Пещера (Галата) 2:0
1:0-Калоян Илиев (50)
2:0-Красен Славчев (55)
21 февруари 2022 г., понеделник, 14:00 часа:
Ботев II (Враца) - Севлиево (Севлиево)
Етър II (Велико Търново) – почива