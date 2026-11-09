Клубно величие на "соколите" се завърна на игрище "Локомотив"

Легендата на Спартак (Варна) Красимир Зафиров се завърна на емблематичното игрище „Локомотив“, но този път в ролята на треньор на противниковия отбор. Бившият вратар е рекордьор на „соколите“ по брой участия в професионалния футбол и остава сред най-емблематичните фигури в историята на клуба.

Повече от две десетилетия Зафиров е начело на четвъртодивизионния Черноморец (Бяла). Двубоят от „А“ ОФГ между втория отбор на Спартак и Черноморец завърши с победа за гостите с 3:1.След срещата Зафиров не скри вълнението си от завръщането на едно от най-специалните за него места.

Ето какво сподели той пред Sportal.bg:„Годините минават, но спомените остават. Толкова много тренировки съм провел през годините със своите съотборници на затревеното игрище. Винаги е хубаво да се завърнеш у дома и да си припомниш частица от една отминала футболна епоха.“

/Пламен Трендафилов/

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