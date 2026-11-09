Националите до 19 години се събраха

Юношеският национален отбор на България до 19 години започва днес подготовката си за предстоящите европейски квалификации, които ще се проведат от 11 до 17 ноември в Стара Загора и Сливен.

Тодор Янчев поема и националите до 19 години

Младите „лъвове“ ще се изправят срещу съставите на Гибралтар, Латвия и Молдова, като и трите двубоя на България ще се играят на стадион „Берое“ в Стара Загора.

Националите ще стартират участието си на 11 ноември (сряда) от 16:00 часа срещу Гибралтар. Три дни по-късно, на 14 ноември (събота) от 16:00 часа, България ще премери сили с Латвия, а последният двубой от квалификационния турнир е на 17 ноември (вторник) от 14:30 часа срещу Молдова.

Останалите срещи от групата ще се проведат на стадион „Хаджи Димитър“ в Сливен.

Временно функциите на селекционер на България U19 ще изпълнява Тодор Янчев поради ангажиментите на Атанас Рибарски с мъжкия национален отбор.

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