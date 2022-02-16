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  3. Норвегия остава начело в класирането по медали

Норвегия остава начело в класирането по медали

  • 16 февруари 2022 | 17:43
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Норвегия остава начело в класирането по медали

Норвегия остава начело в класирането по медалите след 12-ия състезателен ден на Зимните игри в Пекин. Норвежците прибавиха още два медала днес, злато и бронз и с общо 28 отличия водят в класацията.

Класиране по медали след 12-ия състезателен ден на Зимните олимпийски игри в Пекин:                                                  злато сребро  бронз  общо  
1. Норвегия                            13      7      8      28  
2. Германия                            10      6       4     20  
3. САЩ                                      8      7       4     19  
4. Китай                                     7      4       2     13  
5. Австрия                                 6      7       4     17  
6. Нидерландия                        6      4      4     14     
Швеция                                  6      4      4     14  
8. Швейцария                           5      0      5     10  
9. Руски олимпийски комитет 4      8     12     24 
10. Франция                               4      7      2     13 
11. Kaнада                                  3      4     11     18 
12. Италия                                  2      7      6     15 
13. Япония                                 2      5      7     14
 14. Република Корея                 2      4       1      7 
15. Словения                              2      3      2      7
 16. Финландия                            1      2      3      6 
17. Aвстралия                             1      2      1      4
 18. Нова Зеландия                      1      1      0      2 
19. Унгария                                  1      0      2      3
 20. Чехия                                      1      0      1      2
 21. Словакия                                 1      0      0      1
 22. Беларус                                   0       2      0      2 
23. Испания                                  0      1      0      1     
Украйна                                    0      1      0      1 
25. Белгия                                     0      0      1      1     
Eстония                                     0      0      1      1     
Латвия                                      0      0      1      1     
Полша                                       0      0      1      1

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