Норвегия остава начело в класирането по медали

Норвегия остава начело в класирането по медалите след 12-ия състезателен ден на Зимните игри в Пекин. Норвежците прибавиха още два медала днес, злато и бронз и с общо 28 отличия водят в класацията.

Класиране по медали след 12-ия състезателен ден на Зимните олимпийски игри в Пекин: злато сребро бронз общо

1. Норвегия 13 7 8 28

2. Германия 10 6 4 20

3. САЩ 8 7 4 19

4. Китай 7 4 2 13

5. Австрия 6 7 4 17

6. Нидерландия 6 4 4 14

Швеция 6 4 4 14

8. Швейцария 5 0 5 10

9. Руски олимпийски комитет 4 8 12 24

10. Франция 4 7 2 13

11. Kaнада 3 4 11 18

12. Италия 2 7 6 15

13. Япония 2 5 7 14

14. Република Корея 2 4 1 7

15. Словения 2 3 2 7

16. Финландия 1 2 3 6

17. Aвстралия 1 2 1 4

18. Нова Зеландия 1 1 0 2

19. Унгария 1 0 2 3

20. Чехия 1 0 1 2

21. Словакия 1 0 0 1

22. Беларус 0 2 0 2

23. Испания 0 1 0 1

Украйна 0 1 0 1

25. Белгия 0 0 1 1

Eстония 0 0 1 1

Латвия 0 0 1 1

Полша 0 0 1 1