Норвегия остава начело в класирането по медали
Норвегия остава начело в класирането по медалите след 12-ия състезателен ден на Зимните игри в Пекин. Норвежците прибавиха още два медала днес, злато и бронз и с общо 28 отличия водят в класацията.
Класиране по медали след 12-ия състезателен ден на Зимните олимпийски игри в Пекин:
злато сребро бронз общо
1. Норвегия 13 7 8 28
2. Германия 10 6 4 20
3. САЩ 8 7 4 19
4. Китай 7 4 2 13
5. Австрия 6 7 4 17
6. Нидерландия 6 4 4 14
Швеция 6 4 4 14
8. Швейцария 5 0 5 10
9. Руски олимпийски комитет 4 8 12 24
10. Франция 4 7 2 13
11. Kaнада 3 4 11 18
12. Италия 2 7 6 15
13. Япония 2 5 7 14
14. Република Корея 2 4 1 7
15. Словения 2 3 2 7
16. Финландия 1 2 3 6
17. Aвстралия 1 2 1 4
18. Нова Зеландия 1 1 0 2
19. Унгария 1 0 2 3
20. Чехия 1 0 1 2
21. Словакия 1 0 0 1
22. Беларус 0 2 0 2
23. Испания 0 1 0 1
Украйна 0 1 0 1
25. Белгия 0 0 1 1
Eстония 0 0 1 1
Латвия 0 0 1 1
Полша 0 0 1 1