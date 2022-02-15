Нов футболист в Пирин (Благоевград)

Пирин (Благоевград) привлече 20-годишния офанзивен футболист Даниел Иванов. Юношата на ЦСКА - София, който за последно игра в Нефтохимик, премина пробен период в тима и успя да убеди спортно-техническото ръководство в своите качества.

"Щастлив съм, че съм играч на Пирин. Искам да благодаря на всички за гласуваното доверие. Това е голям шанс за мен. Всички знаем, че това е един от най-големите отбори в България. В състава има страхотни играчи", заяви младият футболист.