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Нов футболист в Пирин (Благоевград)

  • 15 февруари 2022 | 17:20
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Нов футболист в Пирин (Благоевград)

Пирин (Благоевград) привлече 20-годишния офанзивен футболист Даниел Иванов. Юношата на ЦСКА - София, който за последно игра в Нефтохимик, премина пробен период в тима и успя да убеди спортно-техническото ръководство в своите качества.

"Щастлив съм, че съм играч на Пирин. Искам да благодаря на всички за гласуваното доверие. Това е голям шанс за мен. Всички знаем, че това е един от най-големите отбори в България. В състава има страхотни играчи", заяви младият футболист.

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