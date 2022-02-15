Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. Локо (Пд) близо до поредно ново попълнение

Локо (Пд) близо до поредно ново попълнение

  • 15 февруари 2022 | 09:23
  • 743
  • 0

Локомотив (Пловдив) е близо до договор с пето зимно попълнение, съобщава "Тема спорт". След като подписаха с нападателите Ивайло Димитров и Преслав Боруков, халфът Христо Иванов и крайния защитник Александър Василев, сега "черно-белите" ще парафират с изкаралия проби универсален футболист Райън Бидунга. 24-годишният играч се е подвизавал във френските Льо Ман, Нанси и втория тим на Монако. 

Тунчев: Левски е в подем, чака ни много труден мач
Тунчев: Левски е в подем, чака ни много труден мач

Той тренира две седмици с "железничарите" и успя да убеди Александър Тунчев, че трябва да получи договор. 187-сантиметровият французин взе участие в няколко от контролите на Локомотив и остави добри впечатления с изявите си. 

От днес "черно-белите" започват подготовка за първия пролетен двубой. Той е в събота, 19 февруари, от 15:00 часа срещу Левски на стадион "Георги Аспарухов".

На Свети Валентин поведи с 1:0. За идеите ще помогнем ние, мъжка солидарност, знаеш си. Виж тук нашите предложения.

Още от БГ Футбол

Варела ще е готов за дербито със Славия

Варела ще е готов за дербито със Славия

  • 15 фев | 06:40
  • 3181
  • 1
ЦСКА - София преговаря с Ботев (Пловдив) за Па Конате

ЦСКА - София преговаря с Ботев (Пловдив) за Па Конате

  • 15 фев | 06:12
  • 9436
  • 32
Честит рожден ден на Валери Божинов!

Честит рожден ден на Валери Божинов!

  • 15 фев | 01:15
  • 5508
  • 17
Фенове на Левски призоваха за пълен стадион срещу Локо (Пд)

Фенове на Левски призоваха за пълен стадион срещу Локо (Пд)

  • 14 фев | 22:36
  • 7382
  • 29
Официално: Маркиньос подписа договор с Ференцварош

Официално: Маркиньос подписа договор с Ференцварош

  • 14 фев | 20:30
  • 4847
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Битка на титани още на 1/8-финала на ШЛ

Битка на титани още на 1/8-финала на ШЛ

  • 15 фев | 07:27
  • 5630
  • 26
Шампионите на Португалия и Англия ще мерят сили на 1/8-финала на ШЛ

Шампионите на Португалия и Англия ще мерят сили на 1/8-финала на ШЛ

  • 15 фев | 07:05
  • 4944
  • 7
ЦСКА - София преговаря с Ботев (Пловдив) за Па Конате

ЦСКА - София преговаря с Ботев (Пловдив) за Па Конате

  • 15 фев | 06:12
  • 9436
  • 32
Световната шампионка Зутер разби италианските сърца в женското спускане в Пекин

Световната шампионка Зутер разби италианските сърца в женското спускане в Пекин

  • 15 фев | 06:51
  • 6504
  • 0
Oт ММС отговориха на БФС: Трябва да се съобразявате със законите на Република България

Oт ММС отговориха на БФС: Трябва да се съобразявате със законите на Република България

  • 14 фев | 19:14
  • 16498
  • 57

Видео акценти

Левски се готви за Царско село, Мъри Стоилов с подарък от "сини" фенове

БГ Футбол

Левски се готви за Царско село, Мъри Стоилов с подарък от "сини" фенове
Козмин Моци: Борбата за Матиас беше тежка, при нас няма никакво напрежение

БГ Футбол

Козмин Моци: Борбата за Матиас беше тежка, при нас няма никакво напрежение
Членът на стария Изпълком на БФС Венцeслав Стефанов напусна сградата в Бояна

БГ Футбол

Членът на стария Изпълком на БФС Венцeслав Стефанов напусна сградата в Бояна
Матиас Тисера: Дойдох тук, за да помогна на отбора и да станем шампиони

БГ Футбол

Матиас Тисера: Дойдох тук, за да помогна на отбора и да станем шампиони
Лудогорец представи четвърти нов - Матиас Тисера

БГ Футбол

Лудогорец представи четвърти нов - Матиас Тисера
Изпълкомът на БФС се събра на извънредна сбирка в Бояна

БГ Футбол

Изпълкомът на БФС се събра на извънредна сбирка в Бояна