Локо (Пд) близо до поредно ново попълнение

Локомотив (Пловдив) е близо до договор с пето зимно попълнение, съобщава "Тема спорт". След като подписаха с нападателите Ивайло Димитров и Преслав Боруков, халфът Христо Иванов и крайния защитник Александър Василев, сега "черно-белите" ще парафират с изкаралия проби универсален футболист Райън Бидунга. 24-годишният играч се е подвизавал във френските Льо Ман, Нанси и втория тим на Монако.

Тунчев: Левски е в подем, чака ни много труден мач

Той тренира две седмици с "железничарите" и успя да убеди Александър Тунчев, че трябва да получи договор. 187-сантиметровият французин взе участие в няколко от контролите на Локомотив и остави добри впечатления с изявите си.



От днес "черно-белите" започват подготовка за първия пролетен двубой. Той е в събота, 19 февруари, от 15:00 часа срещу Левски на стадион "Георги Аспарухов".

На Свети Валентин поведи с 1:0. За идеите ще помогнем ние, мъжка солидарност, знаеш си. Виж тук нашите предложения.