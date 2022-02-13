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Норвегия е начело в класирането по медали след деветия състезателен ден в Пекин

  • 13 февруари 2022 | 17:49
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Норвегия е начело в класирането по медали след деветия състезателен ден в Пекин

Класиране по медали след деветия състезателен ден на Зимните олимпийски игри в Пекин:

злато сребро бронз общо

1. Норвегия 9 5 7 21

2. Германия 8 5 1 14

3. САЩ 6 5 1 12

4. Нидерландия 6 4 2 12

5. Швеция 5 3 3 11

6. Австрия 4 6 4 14

7. Руски олимпийски комитет 4 5 8 17

8. Китай 4 3 2 9

9. Швейцария 3 0 5 8

10. Франция 2 6 2 10

11. Италия 2 5 4 11

12. Япония 2 4 5 11

13. Словения 2 2 2 6

14. Канада 1 4 9 14

15. Република Корея 1 3 1 5

16. Aвстралия 1 2 1 4

17. Финландия 1 1 2 4

18. Унгария 1 0 2 3

19. Чехия 1 0 1 2

20. Нова Зеландия 1 0 0 1

. Словакия 1 0 0 1

22. Беларус 0 1 0 1

. Испания 0 1 0 1

24. Белгия 0 0 1 1

. Латвия 0 0 1 1

. Полша 0 0 1 1

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