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Ераносян: За всеки един треньор е радост да се докосне до футболист като Камбуров

  • 10 февруари 2022 | 15:43
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Легендата на Локомотив (Пловдив) Едуард Ераносян коментира отказването на Мартин Камбуров от футбола. Голмайстор номер 1 на всички времена обяви решението си да окачи бутонките в интервю по "Дарик радио".

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"Самото постижение говори за себе си. Мисля, че е излишно да превъзнасям качествата му. Той беше един от „синовете“ ми в отбора. Заварих доста млади момчета, от които беше и той. Моментите, които изпитахме бяха уникални. Никой не е предполагал, че ще постигнем нещата, които постигнахме. За всеки един треньор е радост да се докосне до футболист като Марто. Той правеше невероятни неща на терена. Той има инстинкта на животно в наказателното поле и може от всяка ситуация да създаде опасност. От всеки две възможности вкарваше поне една. Не бях човека, който го откри, но му дадох пътя към футбола“, разкри бившият му треньор в Локомотив Едуард Ераносян. 

Самият Камбуров призна, че Ераносян го е преквалифицирал от дефанзивен халф в нападател, а под негово ръководство е отбелязал 70-80 гола.

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