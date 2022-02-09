Германия излезе начело в класирането по медали след 5-ия ден на Олимпиадата
Класиране по медали след петия състезателен ден на Олимпийските игри в Пекин:
Натали Гайзенбергер защити олимпийската си титла в състезанието с шейнички
злато сребро бронз общо
1. Германия 5 3 0 8
2. Норвегия 4 2 4 10
3. Швеция 4 1 2 7
4. Нидерландия 3 3 1 7
5. Китай 3 2 0 5
6. Австрия 2 4 4 10
7. Италия 2 4 1 7
8. Руски олимпийски комитет 2 3 6 11
9. Словения 2 1 2 5
10. САЩ 1 5 1 7
11. Франция 1 5 0 6
12. Канада 1 2 5 8
13. Япония 1 1 2 4
14. Швейцария 1 0 3 4
15. Австралия 1 0 1 2
Република Корея 1 0 1 2
17. Нова Зеландия 1 0 0 1
Словакия 1 0 0 1
Чехия 1 0 0 1
20. Беларус 0 1 0 1
21. Унгария 0 0 2 2
22. Финландия 0 0 1 1
Полша 0 0 1 1