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Швеция продължава да води в класирането по медали в Пекин

  • 8 февруари 2022 | 17:21
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Швеция продължава да води в класирането по медали в Пекин

Класиране по медали след четвъртия състезателен ден на Олимпийските игри в Пекин:

злато сребро бронз общо

1. Швеция 4 1 1 6

2. Нидерландия 3 3 1 7

3. Китай 3 2 0 5

. Германия 3 2 0 5

5. Норвегия 3 1 4 8

6. Италия 2 4 1 7

7. Руски олимпийски комитет 2 3 5 10

8. Австрия 2 3 2 7

9. Словения 2 1 2 5

10. Франция 1 4 0 5

11. Канада 1 1 4 6

12. Япония 1 1 2 4

13. Швейцария 1 0 2 3

14. Австралия 1 0 1 2

15. Нова Зеландия 1 0 0 1

. Чехия 1 0 0 1

17. САЩ 0 4 1 5

18. Беларус 0 1 0 1

19. Унгария 0 0 2 2

20. Финландия 0 0 1 1

. Полша 0 0 1 1

. Република Корея 0 0 1 1

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