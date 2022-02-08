Швеция продължава да води в класирането по медали в Пекин
Класиране по медали след четвъртия състезателен ден на Олимпийските игри в Пекин:
злато сребро бронз общо
1. Швеция 4 1 1 6
2. Нидерландия 3 3 1 7
3. Китай 3 2 0 5
. Германия 3 2 0 5
5. Норвегия 3 1 4 8
6. Италия 2 4 1 7
7. Руски олимпийски комитет 2 3 5 10
8. Австрия 2 3 2 7
9. Словения 2 1 2 5
10. Франция 1 4 0 5
11. Канада 1 1 4 6
12. Япония 1 1 2 4
13. Швейцария 1 0 2 3
14. Австралия 1 0 1 2
15. Нова Зеландия 1 0 0 1
. Чехия 1 0 0 1
17. САЩ 0 4 1 5
18. Беларус 0 1 0 1
19. Унгария 0 0 2 2
20. Финландия 0 0 1 1
. Полша 0 0 1 1
. Република Корея 0 0 1 1