Всички шампионки в историята на Australian Open
Всички шампионки при жените от Откритото първенство на Австралия по тенис:
1922 - Маргарет Моулсуърт (Австралия)
1923 - Маргарет Моулсуърт (Австралия)
1924 - Силвия Ланс (Австралия)
1925 - Дафни Акхърст (Австралия)
1926 - Дафни Акхърст (Австралия)
1927 - Есна Бойд (Австралия)
1928 - Дафни Акхърст (Австралия)
1929 - Дафни Акхърст (Австралия)
1930 - Дафни Акхърст (Австралия)
1931 - Корал Бътсуърд (Австралия)
1932 - Корал Бътсуърд (Австралия)
1933 - Джоуан Хартигън (Австралия)
1934 - Джоуан Хартигън (Австралия)
1935 - Дороти Раунд (Великобритания)
1936 - Джоуан Хартигън (Австралия)
1937 - Нанси Уин Болтън (Австралия)
1938 - Дороти Бънди (САЩ)
1939 - Емили Уестакот (Австралия)
1940 - Нанси Болтън (Австралия)
1946 - Нанси Болтън (Австралия)
1947 - Нанси Болтън (Австралия)
1948 - Нанси Болтън (Австралия)
1949 - Дорис Харт (САЩ)
1950 - Луиз Броу (САЩ)
1951 - Нанси Болтън (Австралия)
1952 - Телма Лонг (Австралия)
1953 - Морин Конъли (САЩ)
1954 - Телма Лонг (Австралия)
1955 - Берил Пенроус (Австралия)
1956 - Мери Картър (Австралия)
1957 - Шърли Фрай (САЩ)
1958 - Анджела Мортимър (Великобритания)
1959 - Мери Рейтано (Австралия)
1960 - Маргарет Смит (Австралия)
1961 - Маргарет Смит (Австралия)
1962 - Маргарет Смит (Австралия)
1963 - Маргарет Смит (Австралия)
1964 - Маргарет Смит (Австралия)
1965 - Маргарет Смит (Австралия)
1966 - Маргарет Смит (Австралия)
1967 - Нанси Ричи (САЩ)
1968 - Били Джийн Кинг (САЩ)
1969 - Маргарет Смит (Австралия)
1970 - Маргарет Смит (Австралия)
1971 - Маргарет Смит (Австралия)
1972 - Вирджиния Уейд (Великобритания)
1973 - Маргарет Смит (Австралия)
1974 - Ивон Гулагонг (Австралия)
1975 - Ивон Гулагонг (Австралия)
1976 - Ивон Гулагонг (Австралия)
1977 (януари) - Кери Рийд (Австралия)
1977 (декември) - Ивон Гулагонг (Австралия)
1978 - Крис О'Нийл (Австралия)
1979 - Барбара Джордън (САЩ)
1980 - Хана Мандликова (Чехословакия)
1981 - Мартина Навратилова (САЩ)
1982 - Крис Евърт (САЩ)
1983 - Мартина Навратилова (САЩ)
1984 - Крис Евърт (САЩ)
1985 - Мартина Навратилова (САЩ)
1987 - Хана Мандликова (Чехословакия)
1988 - Щефи Граф (Германия)
1989 - Щефи Граф (Германия)
1990 - Щефи Граф (Германия)
1991 - Моника Селеш (Югославия)
1992 - Моника Селеш (Югославия)
1993 - Моника Селеш (Югославия)
1994 - Щефи Граф (Германия)
1995 - Мери Пиърс (Франция)
1996 - Моника Селеш (САЩ)
1997 - Мартина Хингис (Швейцария)
1998 - Мартина Хингис (Швейцария)
1999 - Мартина Хингис (Швейцария)
2000 - Линдзи Дейвънпорт (САЩ)
2001 - Дженифър Каприати (САЩ)
2002 - Дженифър Каприати (САЩ)
2003 - Серина Уилямс (САЩ)
2004 - Жюстин Енен-Арден (Белгия)
2005 - Серина Уилямс (САЩ)
2006 - Амели Моресмо (Франция)
2007 - Серина Уилямс (САЩ)
2008 - Мария Шарапова (Русия)
2009 - Серина Уилямс (САЩ)
2010 - Серина Уилямс (САЩ)
2011 - Ким Клайстерс (Белгия)
2012 - Виктория Азаренка (Беларус)
2013 - Виктория Азаренка (Беларус)
2014 - На Ли (Китай)
2015 - Серина Уилямс (САЩ)
2016 - Ангелик Кербер (Германия)
2017 - Серина Уилямс (САЩ)
2018 - Каролине Возняцки (Дания)
2019 - Наоми Осака (Япония)
2020 - София Кенин (САЩ)
2021 - Наоми Осака (Япония)
2022 - Ашли Барти (Австралия)