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  3. Всички шампионки в историята на Australian Open

Всички шампионки в историята на Australian Open

  • 29 януари 2022 | 12:48
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Всички шампионки в историята на Australian Open

Всички шампионки при жените от Откритото първенство на Австралия по тенис:

1922 - Маргарет Моулсуърт (Австралия)

1923 - Маргарет Моулсуърт (Австралия)

1924 - Силвия Ланс (Австралия)

1925 - Дафни Акхърст (Австралия)

1926 - Дафни Акхърст (Австралия)

1927 - Есна Бойд (Австралия)

1928 - Дафни Акхърст (Австралия)

1929 - Дафни Акхърст (Австралия)

1930 - Дафни Акхърст (Австралия)

1931 - Корал Бътсуърд (Австралия)

1932 - Корал Бътсуърд (Австралия)

1933 - Джоуан Хартигън (Австралия)

1934 - Джоуан Хартигън (Австралия)

1935 - Дороти Раунд (Великобритания)

1936 - Джоуан Хартигън (Австралия)

1937 - Нанси Уин Болтън (Австралия)

1938 - Дороти Бънди (САЩ)

1939 - Емили Уестакот (Австралия)

1940 - Нанси Болтън (Австралия)

1946 - Нанси Болтън (Австралия)

1947 - Нанси Болтън (Австралия)

1948 - Нанси Болтън (Австралия)

1949 - Дорис Харт (САЩ)

1950 - Луиз Броу (САЩ)

1951 - Нанси Болтън (Австралия)

1952 - Телма Лонг (Австралия)

1953 - Морин Конъли (САЩ)

1954 - Телма Лонг (Австралия)

1955 - Берил Пенроус (Австралия)

1956 - Мери Картър (Австралия)

1957 - Шърли Фрай (САЩ)

1958 - Анджела Мортимър (Великобритания)

1959 - Мери Рейтано (Австралия)

1960 - Маргарет Смит (Австралия)

1961 - Маргарет Смит (Австралия)

1962 - Маргарет Смит (Австралия)

1963 - Маргарет Смит (Австралия)

1964 - Маргарет Смит (Австралия)

1965 - Маргарет Смит (Австралия)

1966 - Маргарет Смит (Австралия)

1967 - Нанси Ричи (САЩ)

1968 - Били Джийн Кинг (САЩ)

1969 - Маргарет Смит (Австралия)

1970 - Маргарет Смит (Австралия)

1971 - Маргарет Смит (Австралия)

1972 - Вирджиния Уейд (Великобритания)

1973 - Маргарет Смит (Австралия)

1974 - Ивон Гулагонг (Австралия)

1975 - Ивон Гулагонг (Австралия)

1976 - Ивон Гулагонг (Австралия)

1977 (януари) - Кери Рийд (Австралия)

1977 (декември) - Ивон Гулагонг (Австралия)

1978 - Крис О'Нийл (Австралия)

1979 - Барбара Джордън (САЩ)

1980 - Хана Мандликова (Чехословакия)

1981 - Мартина Навратилова (САЩ)

1982 - Крис Евърт (САЩ)

1983 - Мартина Навратилова (САЩ)

1984 - Крис Евърт (САЩ)

1985 - Мартина Навратилова (САЩ)

1987 - Хана Мандликова (Чехословакия)

1988 - Щефи Граф (Германия)

1989 - Щефи Граф (Германия)

1990 - Щефи Граф (Германия)

1991 - Моника Селеш (Югославия)

1992 - Моника Селеш (Югославия)

1993 - Моника Селеш (Югославия)

1994 - Щефи Граф (Германия)

1995 - Мери Пиърс (Франция)

1996 - Моника Селеш (САЩ)

1997 - Мартина Хингис (Швейцария)

1998 - Мартина Хингис (Швейцария)

1999 - Мартина Хингис (Швейцария)

2000 - Линдзи Дейвънпорт (САЩ)

2001 - Дженифър Каприати (САЩ)

2002 - Дженифър Каприати (САЩ)

2003 - Серина Уилямс (САЩ)

2004 - Жюстин Енен-Арден (Белгия)

2005 - Серина Уилямс (САЩ)

2006 - Амели Моресмо (Франция)

2007 - Серина Уилямс (САЩ)

2008 - Мария Шарапова (Русия)

2009 - Серина Уилямс (САЩ)

2010 - Серина Уилямс (САЩ)

2011 - Ким Клайстерс (Белгия)

2012 - Виктория Азаренка (Беларус)

2013 - Виктория Азаренка (Беларус)

2014 - На Ли (Китай)

2015 - Серина Уилямс (САЩ)

2016 - Ангелик Кербер (Германия)

2017 - Серина Уилямс (САЩ)

2018 - Каролине Возняцки (Дания)

2019 - Наоми Осака (Япония)

2020 - София Кенин (САЩ)

2021 - Наоми Осака (Япония)

2022 - Ашли Барти (Австралия)

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