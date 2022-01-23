Японското попълнение на Пирин: Имам хубави впечатления от българския футбол

Новото попълнение на Пирин (Благоевград) Казуки Такашахи заяви, че има много хубави впечатления от футбола в България.

Японец е първото ново попълнение за Пирин тази зима

"Казвам се Казуки Такашахи. От Япония съм и играят като централен полузащитник. За последно играх в Швеция, а преди това в Румъния, Финландия, Черна гора, Испания, бил съм много различни страни. Играя от 18-годишен в Европа, това е моята кариера. Не знаех много за Пирин, но знаех за българския футбол, защото тук имаше няколко японски футболисти. Кохей Като например. Той игра за Берое и беше повикан в националния отбор на Япония, след като игра тук. Имам хубави впечатления от българския футбол", заяви японският халф.