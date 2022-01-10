Локо (Русе) потегля с 23 футболисти

Тази вечер Локомотив (Русе) дава старт на подготовката си. В 19:00 часа треньора Свилен Касабов ще изведе 23 футболисти за първа тренировка на стадион „Локомотив“. Отборът ще изиграе пет приятелски срещи до началото на пролетния полусезон на Североизточната Трета лига. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.

Състав за подготовката:

Вратари – Александър Ангелов, Камен Кюранов, Тихомир Друмев;

Защитници – Живко Дончев, Чавдар Астарджиев, Калоян Петров, Мартин Тодоров, Йордан Йорданов, Пламен Василев, Росен Николаев, Преслав Великов;

Полузащитници – Добромир Дамянов, Мартин Ангелов, Тодор Стоянов, Симеон Василев, Мирсат Салим, Давид Димитров, Атила Юмер;

Нападатели – Николай Драганчев, Алекс Стойчев, Християн Енчев, Бисер Георгиев, Божил Николов.

Договорените контроли:

21 януари: Локомотив (Русе) – Спартак II (Варна)

29 януари: Локомотив (Русе) – Левски (Левски)

5 февруари: Локомотив (Русе) – Ботев II (Враца)

13 февруари: Локомотив (Русе) – Дунав (с.Батин, Русенска област)

19 февруари: Локомотив (Русе) – Бенковски (Бяла)