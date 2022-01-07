Резултати от НХЛ
Първенство на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), мачове от редовния сезон:
Бостън - Минесота - 2:3
Бъфало - Сан Хосе - 2:3
Ню Джърси - Кълъмбъс - 3:1
Филаделфия - Питсбърг - 2:6
Тампа Бей - Калгари - 4:1
Далас - Флорида - 6:5 след дузпи
Аризона - Чикаго - 6:4
Колорадо - Уинипег - 7:1
Лас Вегас - Ню Йорк Рейнджърс - 5:1
Лос Анджелис - Нешвил - 2:4
отложени:
Торонто - Монреал
Детройт - Анахайм
Отава - Сиатъл
Лидери в отделните дивизии:
Източна конференция:
Столична дивизия: Вашингтон 48, Ню Йорк Рейнджърс 48 точки, Каролина 47
Атлантическа дивизия: Тампа Бей 51, Флорида 49, Торонто 46
Западна конференция:
Централна дивизия: Нешвил 46, Сейнт Луис 43, Колорадо 42
Тихоокеанска дивизия: Лас Вегас 47, Анахайм 43, Калгари 40