Резултати от НХЛ

Първенство на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), мачове от редовния сезон:

Бостън - Минесота - 2:3

Бъфало - Сан Хосе - 2:3

Ню Джърси - Кълъмбъс - 3:1

Филаделфия - Питсбърг - 2:6

Тампа Бей - Калгари - 4:1

Далас - Флорида - 6:5 след дузпи

Аризона - Чикаго - 6:4

Колорадо - Уинипег - 7:1

Лас Вегас - Ню Йорк Рейнджърс - 5:1

Лос Анджелис - Нешвил - 2:4

отложени:

Торонто - Монреал

Детройт - Анахайм

Отава - Сиатъл

Лидери в отделните дивизии:

Източна конференция:

Столична дивизия: Вашингтон 48, Ню Йорк Рейнджърс 48 точки, Каролина 47

Атлантическа дивизия: Тампа Бей 51, Флорида 49, Торонто 46

Западна конференция:

Централна дивизия: Нешвил 46, Сейнт Луис 43, Колорадо 42

Тихоокеанска дивизия: Лас Вегас 47, Анахайм 43, Калгари 40