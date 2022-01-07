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Резултати от НХЛ

  • 7 януари 2022 | 09:35
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Резултати от НХЛ

Първенство на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), мачове от редовния сезон:

Бостън - Минесота - 2:3 
Бъфало - Сан Хосе - 2:3 
Ню Джърси - Кълъмбъс - 3:1 
Филаделфия - Питсбърг - 2:6 
Тампа Бей - Калгари - 4:1 
Далас - Флорида - 6:5 след дузпи 
Аризона - Чикаго - 6:4 
Колорадо - Уинипег - 7:1 
Лас Вегас - Ню Йорк Рейнджърс - 5:1 
Лос Анджелис - Нешвил - 2:4 
отложени: 
Торонто - Монреал
Детройт - Анахайм 
Отава - Сиатъл

Лидери в отделните дивизии:

Източна конференция:

Столична дивизия: Вашингтон 48, Ню Йорк Рейнджърс 48 точки, Каролина 47

Атлантическа дивизия: Тампа Бей 51, Флорида 49, Торонто 46

Западна конференция:

Централна дивизия: Нешвил 46, Сейнт Луис 43, Колорадо 42

Тихоокеанска дивизия: Лас Вегас 47, Анахайм 43, Калгари 40

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