Чавдар (Етрополе) ще изиграе пет приятелски срещи
Петият в класирането на Югозападната Трета лига Чавдар (Етрополе) започва зимна подготовка на 10 януари следващата година. Старши треньорът Йордан Юруков планира в хода на третировъчния процес, отборът му да изиграе пет приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.
Програма за контролите:
22 януари: Чавдар – Левски (Левски)
29 януари: Чавдар – Гранит (Владая)
2 февруари: Чавдар – Янтра (Габрово)
5 февруари: Чавдар – Спартак (Плевен)
12 февруари: Чавдар – Левски (Карлово)