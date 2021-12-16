Чавдар (Етрополе) ще изиграе пет приятелски срещи

Петият в класирането на Югозападната Трета лига Чавдар (Етрополе) започва зимна подготовка на 10 януари следващата година. Старши треньорът Йордан Юруков планира в хода на третировъчния процес, отборът му да изиграе пет приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.

Програма за контролите:

22 януари: Чавдар – Левски (Левски)

29 януари: Чавдар – Гранит (Владая)

2 февруари: Чавдар – Янтра (Габрово)

5 февруари: Чавдар – Спартак (Плевен)

12 февруари: Чавдар – Левски (Карлово)