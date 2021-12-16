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Чавдар (Етрополе) ще изиграе пет приятелски срещи

  • 16 декември 2021 | 14:01
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Петият в класирането на Югозападната Трета лига Чавдар (Етрополе) започва зимна подготовка на 10 януари следващата година. Старши треньорът Йордан Юруков планира в хода на третировъчния процес, отборът му да изиграе пет приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им. 

Програма за контролите: 
22 януари: Чавдар – Левски (Левски) 
29 януари: Чавдар – Гранит (Владая) 
2 февруари: Чавдар – Янтра (Габрово) 
5 февруари: Чавдар – Спартак (Плевен) 
12 февруари: Чавдар – Левски (Карлово)

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