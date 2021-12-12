Резултати от ББЛ
Всички резултати от мачовете в ББЛ А и Б група този уикенд:
ББЛ А група
Запад
Фаб Файв – Политехника – 87:73
Хебър – Правец – 78:69
Микс – Славия – 78:74
Център
Вихър Айтос – Локомотив Горна Оряховица – 86:75
Чавдар Троян – Дунав Русе – 89:64
Бавни и яростни – Чардафон – 90:82
ББЛ Б група
Запад
Септември – Титан Пропъртис – 54:77
Център
Ударникъ – Локомотив Горна Оряховица Б – 74:61
Предаторс – Дрийм тийм Троян – 64:81
Юг
Хебър Б – Олимпия Ямбол – 83:92
Раковски – Хасково – 66:87
Казанлък – Пловдив Мамбас – 94:100
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