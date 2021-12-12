Резултати от ББЛ

Всички резултати от мачовете в ББЛ А и Б група този уикенд:

ББЛ А група

Запад

Фаб Файв – Политехника – 87:73

Хебър – Правец – 78:69

Микс – Славия – 78:74

Център

Вихър Айтос – Локомотив Горна Оряховица – 86:75

Чавдар Троян – Дунав Русе – 89:64

Бавни и яростни – Чардафон – 90:82

ББЛ Б група

Запад

Септември – Титан Пропъртис – 54:77

Център

Ударникъ – Локомотив Горна Оряховица Б – 74:61

Предаторс – Дрийм тийм Троян – 64:81

Юг

Хебър Б – Олимпия Ямбол – 83:92

Раковски – Хасково – 66:87

Казанлък – Пловдив Мамбас – 94:100

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