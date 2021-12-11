Локомотив (Пд) се разделя с четирима чужденци

Локомотив (Пловдив) се разделя с двама от чужденците си Конър Руан и Шакил Сно. Пловдивчани, които имаха амбиция да посрещнат 2022 година, като част от първата шестица на класирането, загубиха изненадващо и болезнено с 2:4 от Ботев Враца.

С представянето си футболистите разочароваха феновете и ръководството на клуба. Първите мерки, които ще се вземат са разделяне с Конър Руан и Шакил Сно. Локомотив ще се раздели и с централните защитници Артур Крачун и Олексей Биков. Това няма да бъдат всички футболисти, които Локомотив ще освободи през зимната пауза. Тепърва ще се изяснява кои играчи ще бъдат привлечени на мястото на освободените и напуснали.