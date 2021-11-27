Левски София с 5-а победа в Efbet Супер Волей

Левски София с 5-а победа в Efbet Супер Волей

Бронзовите медалисти от миналия шампионат от Левски София записаха 5-а победа от началото на сезона в Efbet Супер Волей.

„Сините“ волейболисти сразиха новака Раковски 1964 (Севлиево) с 3:0 (25:16, 25:20, 25:21) в мач от 8-ия кръг, който се игра в столичната зала „Левски София“.

Възпитаниците на Андрей Жеков игра в двубоя без капитана си Боян Йорданов, който ще се възстановява от контузия в глезена до края на годината.

Така Левски се изкачи до 5-а позиция с актив от 17 точки (5 победи, 3 загуби). Раковски пък допусна 8-а поредна загуба и без нито една спечелена точка е на последното 16-о място във временното класиране.

В следващия 9-и кръг Левски София гостува на Славия на 3 декември, а Раковски гостува на лидера Пирин в Разлог.

"Сините" имаха превъзходство над съперника през повечето време и закономерно записаха чиста победа. Най-резултатни бяха Гордан Люцканов (1 ас, 1 блок, 60% ефективност в атака, 60% перфектно и 70% позитивно посрещане +9) и Кристиян Титрийски с по 11 точки (1 ас, 1 блок, 69% ефективност в атака - +6). С 10 точки се отчете Венислав Антов (1 ас, 2 блока, 64% ефективност в атака - +9).

За севлиевци Алекс Николов и Атанас Цветанов приключиха с по 9 точки.

ЛЕВСКИ СОФИЯ – РАКОВСКИ 1964 (СЕВЛИЕВО) 3:0 (25:16, 25:20, 25:21)

ЛЕВСКИ: Владимир Станков 1, Венислав Антов 10, Гордан Люцканов 11, Самуил Вълчинов 9, Светослав Гоцев 2, Николай Захариев 5 – Владислав Иванов-либеро (Лазар Бучков 6, Кристиян Титрийски 11, Симеон Николов 2, Александър Къндев, Дамян Колев-либеро)

Старши треньор: АНДРЕЙ ЖЕКОВ

РАКОВСКИ: Виталий Пархоменко 3, Алекс Николов 9, Веселин Илиев 5, Атанас Цветанов 9, Владимир Христов 1, Дамян Огнянов 5 – Валентин Пейчев-либеро (Антонио Иванов)

Старши треньор: СТЕФАН ГАНЧЕВ.

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