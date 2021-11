Мугуруса се класира на полуфиналите в Гуадалахара, Плишкова отпадна

Tremendous comeback from No.3 seed Karolina Pliskova to not only force a decider but save 2BPs in the penultimate game and break to seal a 06 64 64 win over Barbora Krejcikova.



Pliskova now 2-1, will advance with a Kontaveit win. #AKRONWTAFinals pic.twitter.com/qTOGSZmnDT