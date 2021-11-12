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  3. Бивш президент на Валенсия обвинен в посегателство към непълнолетен футболист

Бивш президент на Валенсия обвинен в посегателство към непълнолетен футболист

  • 12 ноември 2021 | 19:53
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Бивш президент на Валенсия обвинен в посегателство към непълнолетен футболист

Бивш президент на испанския футболен клуб Валенсия е с повдигнати обвинения за сексуално посегателство срещу непълнолетен, съобщават местните медии. Според "Европа Прес" Педро Кортес е разследван за опипване на играч от юношеските формации на "прилепите" и може да получи до две години затвор.

Според обвинението Кортес, който бе президент на Валенсия между 1997 и 2001, е положил ръката си на неподходящо място, докато е возел младежа в автомобила си. Той е познавал добре момчето, тъй като неговото семейство е наело агентска компания, управлявана именно от президента на Валенсия.

Кортес отхвърли категорично обвиненията. Щом обвиненията към Кортес станаха публично достояние, от Валенсия заявиха: "Ще подкрепим нашия футболист и неговото семейство. Целта ни е да увеличим мерките за сигурност на всички членове на Валенсия".

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