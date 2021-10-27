Станимир Тренчев ще ръководи битката между Черно море и Левски
Станаха ясни съдиите за 13-ия кръг на efbet Лига. Станимир Тренчев ще свири двубоя между Черно море и Левски във Варна, а Георги Гинчев този между ЦСКА - София и Локо (Пловдив). Ето и останалите наряди.
30 октомври 2021 г., събота, 14:15 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Ботев Враца
ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Георги Пламенов Тодоров
СН: Йордан Костадинов Иванов
30 октомври 2021 г., събота, 16:45 ч.
ФК Локомотив 1929 - ПФК Ботев АД
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Християна Красимирова Гутева
СН: Иван Захариев Вълчев
30 октомври 2021 г., събота, 19:00 ч.
ПФК Черно море - ПФК Левски
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Станислав Георгиев Тодоров АВАР: Никифор Деянов Велков
СН: Георги Крумов Виделов
31 октомври 2021 г., неделя, 14:15 ч.
ФК Пирин АД - ФК Царско село 2015
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Мустафа Севди Шефкет
СН: Йордан Динков Сталев
31 октомври 2021 г., неделя, 16:30 ч.
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Локомотив 1926
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Петър Николов Джугански
СН: Радан Василев Мирянов
31 октомври 2021 г., неделя, 19:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Берое - Стара Загора
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Мирослав Николаев Желев
СН: Кольо Димитров Данев
1 ноември 2021 г., понеделник, 18:00 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ФК Арда
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Румен Емилов Иванов
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Иво Николаев Колев
СН: Николай Тодоров Петров