Станимир Тренчев ще ръководи битката между Черно море и Левски

Станаха ясни съдиите за 13-ия кръг на efbet Лига. Станимир Тренчев ще свири двубоя между Черно море и Левски във Варна, а Георги Гинчев този между ЦСКА - София и Локо (Пловдив). Ето и останалите наряди.