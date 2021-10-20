Съдийски назначения за 12-ия кръг на efbet Лига

Станаха ясни съдийските назначения за 12-ия кръг на efbet Лига. Георги Кабаков ще свири мача между Берое и ЦСКА - София, а Никола Попов ще ръководи Левски - Пирин. Ето и всички останали наряди:

Българският ВАР бил перфектен, нямало нито един мач с неправилно допуснат или отменен гол