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  3. Съдийски назначения за 12-ия кръг на efbet Лига

Съдийски назначения за 12-ия кръг на efbet Лига

  • 20 октомври 2021 | 15:58
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Станаха ясни съдийските назначения за 12-ия кръг на efbet Лига. Георги Кабаков ще свири мача между Берое и ЦСКА - София, а Никола Попов ще ръководи Левски - Пирин. Ето и всички останали наряди:

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Българският ВАР бил перфектен, нямало нито един мач с неправилно допуснат или отменен гол

22, Окт 2021 г. Петък 17:15 ч. 
ФК Царско село 2015 - ФК Локомотив 1929 
ГС:    Станислав Георгиев Тодоров    
АС1:    Мартин Иванов Димитров    АС2:    Мартин Тодоров Мачев 
4-ТИ:    Красимир Маргаритов Кръстев    ВАР:    Владимир Вълков Вълков    АВАР:    Георги Валентинов Стамболджиев 
СН:    Александър Костадинов Костадинов        

22, Окт 2021 г. Петък 20:45 ч. 
ПФК Локомотив 1926 - ФК ЦСКА 1948
 ГС:    Ивайло Иванов Стоянов    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Димитър Русенов Русев 
4-ТИ:    Иво Венциславов Андреев    ВАР:    Ивайло Красимиров Ненков    АВАР:    Костадин Димитров Тановчев 
СН:    Георги Генов Нарлев        

23, Окт 2021 г. Събота 14:15 ч. 
ПФК Ботев Враца - ПФК Черно море 
ГС:    Георги Кънчев Димитров    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Павлин Цветанов Михайлов
 4-ТИ:    Йото Валентинов Гарабедов    ВАР:    Станимир Лозанов Тренчев    АВАР:    Станислав Лазаров Станев 
СН:    Евгени Георгиев Георгиев        

23, Окт 2021 г. Събота 16:30 ч. 
ФК Арда - ПФК Славия 1913 
ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Мирослав Николаев Желев 
4-ТИ:    Неделчо Танчев Гаджалов    ВАР:    Георги Николов Кабаков    АВАР:    Мартин Веселинов Маргаритов 
СН:    Атанас Петров Бозев        

23, Окт 2021 г. Събота 18:45 ч. 
ПФК Левски - ФК Пирин АД
 ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Петър Николов Джугански    АС2:    Петър Велизаров Митрев 
4-ТИ:    Ивайло Красимиров Ненков    ВАР:    Волен Валентинов Чинков    АВАР:    Дениз Пиринов Соколов 
СН:    Радан Василев Мирянов        

24, Окт 2021 г. Неделя 19:00 ч. 
ПФК Берое - Стара Загора - ПФК ЦСКА - София ЕАД 
ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков 
4-ТИ:    Петър Георгиев Кузев    ВАР:    Радослав Петров Гидженов    АВАР:    Неделчо Танчев Гаджалов
 СН:    Георги Василев Йорданов        

25, Окт 2021 г. Понеделник 18:30 ч. 
ПФК Ботев АД - ПФК Лудогорец 1945
 ГС:    Георги Милков Гинчев    АС1:    Димо Дамянов Вълчев    АС2:    Красимир Атанасов Атанасов
 4-ТИ:    Мустафа Севди Шефкет    ВАР:    Драгомир Димитров Драганов    АВАР:    Даниел Милков Ников 
СН:    Димитър Панайотов Костов

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