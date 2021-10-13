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  3. Определиха съдиите за 11-ия кръг в efbet Лига

Определиха съдиите за 11-ия кръг в efbet Лига

  • 13 октомври 2021 | 15:56
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Определиха съдиите за 11-ия кръг в efbet Лига

Георги Давидов ще ръководи сблъсъка от 11-ия кръг на efbet Лига между ЦСКА - София и Ботев (Пловдив). Столичното дерби между Локомотив (София) и Левски е поверено на Радослав Гидженов.

Ето всички съдийски назначения за 11-ия кръг:

15, Окт 2021 г. Петък 18:00 ч. 
ФК Пирин АД - ПФК Ботев Враца 
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Николай Неделчев Чакъров АС2: Румен Емилов Иванов 4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Димитър Добромиров Димитров СН: Стоян Маринов Алексиев 

15, Окт 2021 г. Петък 20:15 ч. 
ПФК Локомотив 1926 - ФК Арда 
ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Светослав Станимиров Стойчев 4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Илиян Петров Капарашев 
СН: Николай Тодоров Петров 

16, Окт 2021 г. Събота 17:30 ч. 
ПФК Лудогорец 1945 - ФК Царско село 2015 
ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Станислав Лазаров Станев 4-ТИ: Драгомир Димитров Драганов ВАР: Станислав Георгиев Тодоров АВАР: Красимир Атанасов Атанасов 
СН: Мартин Живков Богдев 

16, Окт 2021 г. Събота 20:00 ч. 
ФК Локомотив 1929 - ПФК Левски 
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев 4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Драгомир Руменов Милев 
СН: Костадин Ангелов Гергинов 

17, Окт 2021 г. Неделя 17:00 ч. 
ПФК Черно море - ПФК Славия 1913 
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Дениз Пиринов Соколов 4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Мирослав Николаев Желев 
СН: Ахмед Яшар Ахмед 

17, Окт 2021 г. Неделя 19:15 ч. 
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Ботев АД 
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Георги Любомиров Минев 4-ТИ: Георги Милков Гинчев ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Петър Велизаров Митрев 
СН: Георги Владимиров Игнатов 

18, Окт 2021 г. Понеделник 20:00 ч. 
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Берое - Стара Загора ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Владимир Ангелов Велев 4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов 
СН: Николай Георгиев Ангелов

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