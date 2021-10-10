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  3. Всички резултати от кръга в Елитната група до 17

Всички резултати от кръга в Елитната група до 17

  • 10 октомври 2021 | 20:09
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Всички резултати от кръга в Елитната група до 17

Днес се изигра осмия кръг на Елитната юношеска група до 17. Един мач бе отложен - дербито на Пловдив между Ботев и Локомотив. Останалите срещи се проведоха по план. 

10 октомври 2021 г., неделя, 10:30 ч 
Спартак 1947 (Пловдив) - Черно море (Варна) 0:3 
Спартак 1918 (Варна) - Септември (София) 0:2 

10 октомври 2021 г., неделя, 12:30 ч 
Лудогорец 1945 (Разград) - ЦСКА (София) 3:0

10 октомври 2021 г., неделя, 13:00 ч
Ботев (Пловдив) - Локомотив 1926 (Пловдив) - 

10 октомври 2021 г., неделя, 15:00 ч
Етър ВТ (Велико Търново) - Розова долина (Казанлък) 0:0 
Пирин (Благоевград) - Национал (София) 1:2 (1:2) 
Славия 1913 (София) - Хебър 1918 (Пазарджик) 2:1 

10 октомври 2021 г., неделя, 15:30 ч 
Левски (София) - Берое (Стара Загора) 4:0

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