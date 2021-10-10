Всички резултати от кръга в Елитната група до 17
Днес се изигра осмия кръг на Елитната юношеска група до 17. Един мач бе отложен - дербито на Пловдив между Ботев и Локомотив. Останалите срещи се проведоха по план.
10 октомври 2021 г., неделя, 10:30 ч
Спартак 1947 (Пловдив) - Черно море (Варна) 0:3
Спартак 1918 (Варна) - Септември (София) 0:2
10 октомври 2021 г., неделя, 12:30 ч
Лудогорец 1945 (Разград) - ЦСКА (София) 3:0
10 октомври 2021 г., неделя, 13:00 ч
Ботев (Пловдив) - Локомотив 1926 (Пловдив) -
10 октомври 2021 г., неделя, 15:00 ч
Етър ВТ (Велико Търново) - Розова долина (Казанлък) 0:0
Пирин (Благоевград) - Национал (София) 1:2 (1:2)
Славия 1913 (София) - Хебър 1918 (Пазарджик) 2:1
10 октомври 2021 г., неделя, 15:30 ч
Левски (София) - Берое (Стара Загора) 4:0