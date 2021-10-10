Всички резултати от кръга в Елитната група до 17

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Днес се изигра осмия кръг на Елитната юношеска група до 17. Един мач бе отложен - дербито на Пловдив между Ботев и Локомотив. Останалите срещи се проведоха по план. 10 октомври 2021 г., неделя, 10:30 ч

Спартак 1947 (Пловдив) - Черно море (Варна) 0:3

Спартак 1918 (Варна) - Септември (София) 0:2 10 октомври 2021 г., неделя, 12:30 ч

Лудогорец 1945 (Разград) - ЦСКА (София) 3:0 10 октомври 2021 г., неделя, 13:00 ч

Ботев (Пловдив) - Локомотив 1926 (Пловдив) - 10 октомври 2021 г., неделя, 15:00 ч

Етър ВТ (Велико Търново) - Розова долина (Казанлък) 0:0

Пирин (Благоевград) - Национал (София) 1:2 (1:2)

Славия 1913 (София) - Хебър 1918 (Пазарджик) 2:1 10 октомври 2021 г., неделя, 15:30 ч

Левски (София) - Берое (Стара Загора) 4:0