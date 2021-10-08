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Новият сезон в НБЛ започва днес (всички отбори и състави)

  • 8 октомври 2021 | 14:00
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Новият сезон в НБЛ започва днес (всички отбори и състави)

Тази вечер от 18:00 часа ще бъде поставено началото на новия сезон в Националната Баскетболна Лига. Редовната кампания в елита на мъжкия шампионат се открива с две срещи в един час. Новакът Шумен приема носителя на Купата на България Рилски спортист, докато Ямбол ще се изправи срещу Балкан в зала "Диана".

Утре кръгът продължава с още два мача - шампионът Левски ще бъде домакин на Черно море Тича от 18:00 часа, а от 19:00 започва дербито между Черноморец и Академик (Пловдив), което ще бъде излъчено в ефира на Max Sport 2. В понеделник от 19:00 часа е заложен и последният мач в програмата на откриващия кръг - Спартак (Плевен) срещу Берое, който също ще получи телевизионно излъчване.

Тази година в първенството ще вземат участие 10 отбора, след като в предходния сезон тимовете бяха 9 заради закриването на Академик (София). Единственият нов клуб във висшия ешелон е Шумен, който се изкачва след силно представяне в ББЛ А Група. Ето кои са всички отбори и техните актуални състави:

ЛЕВСКИ

МИНАЛОГОДИШНО КЛАСИРАНЕ: Второ място в редовния сезон с актив от 20 победи и 4 загуби, шампион на България

СЪСТАВ: Лъчезар Димитров, Асен Великов, Мартин Петров, Чавдар Костов, Венцислав Петков, Александър Папазов, Марио Литъл, Милен Захариев, Христо Захариев, Цветомир Чернокожев, Николай Михайлов, Даниел Кунторов, Станислав Ваклинов

СТАРШИ ТРЕНЬОР: Константин Папазов

РИЛСКИ СПОРТИСТ

МИНАЛОГОДИШНО КЛАСИРАНЕ: Първо място в редовния сезон с актив от 22 победи и загуби, сребърен медалист

СЪСТАВ: Брендън Браун, Деян Карамфилов, Георги Адирков, Ей Джей Хес, Златин Георгиев, Васил Попов, Павлин Иванов, Мирослав Васов, Алекс Симеонов, Николай Георгиев, Христо Бъчков, Трей Портър, Джеймс Паджет

СТАРШИ ТРЕНЬОР: Людмил Хаджисотиров

АКАДЕМИК (ПЛОВДИВ)

МИНАЛОГОДИШНО КЛАСИРАНЕ: Пето място в редовния сезон с актив от 11 победи и 13 загуби, бронзов медалист

СЪСТАВ: Николай Титков, Адриян Секулов, Васил Бачев, Кръстомир Михов, Робърт Георгиев, Николай Николов, Марио Боянов, Робертс Фрейманис, Ефе Юртлу, Томислав Минков, Неманя Бешович, Тони Гуджино

СТАРШИ ТРЕНЬОР: Йордан Янков

БАЛКАН

МИНАЛОГОДИШНО КЛАСИРАНЕ: Трето място в редовния сезон с актив от 17 победи и 7 загуби

СЪСТАВ: Калил Дюкс, Здравко Христов, Александър Гавалюгов, Дерик Маркс, Илиян Пищиков, Станимир Маринов, Крис Минков, Николай Грозев, Михаил Гавазов, Димитър Димитров, Алихан Демир, Трейвин Тибодо, Денислав Вутев

СТАРШИ ТРЕНЬОР: Небойша Видич

ЧЕРНОМОРЕЦ

МИНАЛОГОДИШНО КЛАСИРАНЕ: Четвърто място в редовния сезон с актив от 12 победи и 12 загуби

СЪСТАВ: Кортни Белджър, Евгени Хаджирусев, Томас Читадзе, Тихомир Желев, Ивайло Тонев, Константин Коев, Антъни Дженуъри, Тони Троха, Георги Боянов, Красимир Маринчевски, Уендъл Люкс, Джамел Харис, Мартин Чоков

СТАРШИ ТРЕНЬОР: Васил Евтимов

БЕРОЕ

МИНАЛОГОДИШНО КЛАСИРАНЕ: Шесто място в редовния сезон с актив от 11 победи и 13 загуби

СЪСТАВ: Антън Кук, Виктор Маргаритов, Михаил Комбаков, Декуан Ейбръм, Мартин Сотиров, Марин Маринов, Петър Тояганов, Александър Янев, Дамян Минков, Георги Бошнаков, Обина Олека, Седариън Рейнс

СТАРШИ ТРЕНЬОР: Бойко Миленков

ЯМБОЛ

МИНАЛОГОДИШНО КЛАСИРАНЕ: Седмо място в редовния сезон с актив от 9 победи и 15 загуби

СЪСТАВ: Константин Тошков, Дарин Иванов, Йоан Христов, Джеремая Пейдж, Георги Герганов, Александър Матушев, По Брайънт, Тадж Ридли, Кръстан Кръстанов, Кортни Алекзандър, Андон Вачев

СТАРШИ ТРЕНЬОР: Тони Дечев

СПАРТАК (ПЛЕВЕН)

МИНАЛОГОДИШНО КЛАСИРАНЕ: Осмо място в редовния сезон с актив от 4 победи и 20 загуби

СЪСТАВ: Божидар Аврамов, Николай Маринов, Николай Иванов, Мартин Маринов, Коча Йовович, Никола Кирилов, Николай Стоянов, Ивко Ивков, Симеон Илиев, Максим Корниенко, Димитър Маринчешки, Тодор Тодоров

СТАРШИ ТРЕНЬОР: Александър Дяковски

ЧЕРНО МОРЕ ТИЧА

МИНАЛОГОДИШНО КЛАСИРАНЕ: Девето място в редовния сезон с актив от 2 победи и 22 загуби

СЪСТАВ: Лъчезар Тошков, Мартин Коцев, Христо Ганчев, Цветомир Куртев, Михаил Молдов, Любомир Керемедчиев, Веселин Георгиев, Берк Мехмед, Петър Христов, Мартин Стефанов, Мартин Тодоров, Димитър Евгениев, Мартин Йорданов, Иван Спиров

СТАРШИ ТРЕНЬОР: Даниел Клечков

ШУМЕН

МИНАЛОГОДИШНО КЛАСИРАНЕ: -

СЪСТАВ: Виктор Серафимов, Пламен Русков, Симеон Георгиев, Никола Костич, Евгени Василев, Александър Милов, Константин Паисиев, Теодор Димитров, Георги Кендеров, Йоан Йоргов, Милош Чойбашич, Деян Биелич

СТАРШИ ТРЕНЬОР: Янко Янков

Снимки: Владимир Иванов, Sportal.bg, НБЛ, БК Берое, БК Шумен

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