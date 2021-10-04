Всички резултати от ББЛ през уикенда
Всички резултати от мачовете в ББЛ този уикенд:
ББЛ А група
Запад
Хебър – Славия – 104:52
Балкан -2 – Микс – 79:80
Чардафон развали завръщането на Дунав, Микс излъга Балкан -2 в ББЛ А група
Център
Вихър Айтос – Чавдар Троян – 77:91
Бавни и яростни – Локомотив Горна Оряховица – 69:51
Чардафон Орловец – Дунав Русе – 77:64
ББЛ Б група
Запад
Титан Пропъртис – Спортни настилки зуум дизайн – 87:52
Център
Чардафон Б – Предаторс – 79:56
Дрийм Тийм Троян – Ударник – 83:81
Мега жега – Гочита – 70:53
Юг
Казанлък – Олимпия Ямбол – 67:98
Асеновец 2005 – Хебър Б – 50:100
Рогош – Раковски – 61:91
Хасково – Пловдив Мамбас – 81:61
Олд скул бойс – 3.6.9. Баскетболен клуб – 53:56