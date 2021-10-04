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Всички резултати от ББЛ през уикенда

  • 4 октомври 2021 | 13:49
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Всички резултати от ББЛ през уикенда

Всички резултати от мачовете в ББЛ този уикенд:

ББЛ А група

Запад

Хебър – Славия – 104:52

Балкан -2 – Микс – 79:80

Чардафон развали завръщането на Дунав, Микс излъга Балкан -2 в ББЛ А група
Чардафон развали завръщането на Дунав, Микс излъга Балкан -2 в ББЛ А група

Център

Вихър Айтос – Чавдар Троян – 77:91

Бавни и яростни – Локомотив Горна Оряховица – 69:51

Чардафон Орловец – Дунав Русе – 77:64

ББЛ Б група

Запад

Титан Пропъртис – Спортни настилки зуум дизайн – 87:52

Център

Чардафон Б – Предаторс – 79:56

Дрийм Тийм Троян – Ударник – 83:81

Мега жега – Гочита – 70:53

Юг

Казанлък – Олимпия Ямбол – 67:98

Асеновец 2005 – Хебър Б – 50:100

Рогош – Раковски – 61:91

Хасково – Пловдив Мамбас – 81:61

Олд скул бойс – 3.6.9. Баскетболен клуб – 53:56

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