Ясен е съставът на България за Световното по умения за 15-годишни
Ясен е съставът на България за Световното първенство по умения за 15-годишни. Нашите таланти се класираха за същинското състезание U15 FIBA Skills Challenge, след като по-рано през годината спечелиха всичките си срещи в квалификациите. Световното първенство ще се проведе от 5 до 10 октомври. Ето и играчите, които ще демонстрират баскетболните си умения:
МИХАИЛ КАЛИНОВ – ДОРОСТОЛ
АЛЕКСАНДЪР ЖИЛЕВ – БУБА
КРИСТИЯН ЖЕЛЕВ – АКАДЕМИК ПЛОВДИВ
ТЕОДОР ТРИФОНОВ – ДУНАВ
ДИЯН КОЛЕВ – БУБА
СИМЕОН ВАРЧЕВ – ЧЕРНО МОРЕ
ВЕЛИЗАР ГЕОРГИЕВ – БАЛКАН
ЦВЕТАН НИКОЛАЕВ – ДЕЛФИН
КАМЕН КАМЕНОВ – МИНЬОР
ПРЕСЛАВ ДУРЕВ – СЛИВЕН БАСКЕТ
Старши треньор на отбора е Юлиян аладжов, а помощник му е Румен Шопов.