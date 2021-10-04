Ясен е съставът на България за Световното по умения за 15-годишни

Ясен е съставът на България за Световното първенство по умения за 15-годишни. Нашите таланти се класираха за същинското състезание U15 FIBA Skills Challenge, след като по-рано през годината спечелиха всичките си срещи в квалификациите. Световното първенство ще се проведе от 5 до 10 октомври. Ето и играчите, които ще демонстрират баскетболните си умения:

МИХАИЛ КАЛИНОВ – ДОРОСТОЛ

АЛЕКСАНДЪР ЖИЛЕВ – БУБА

КРИСТИЯН ЖЕЛЕВ – АКАДЕМИК ПЛОВДИВ

ТЕОДОР ТРИФОНОВ – ДУНАВ

ДИЯН КОЛЕВ – БУБА

СИМЕОН ВАРЧЕВ – ЧЕРНО МОРЕ

ВЕЛИЗАР ГЕОРГИЕВ – БАЛКАН

ЦВЕТАН НИКОЛАЕВ – ДЕЛФИН

КАМЕН КАМЕНОВ – МИНЬОР

ПРЕСЛАВ ДУРЕВ – СЛИВЕН БАСКЕТ



Старши треньор на отбора е Юлиян аладжов, а помощник му е Румен Шопов.