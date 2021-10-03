Всички резултати от кръга в Елитната група до 15

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Днес се изигра седмия кръг на Елитната група до 15 години. ЦСКА - София разби с 10:0 Звезденбург, а Левски се справи със Септември (София) с 3:1. Ето всички резултати от днес: 3 октомври 2021 г., неделя, 10:00 ч / VII кръг: ЦСКА (София) - Звезденбург (Бургас) 10:0 3 октомври 2021 г., неделя, 10:30 ч / VII кръг: Славия 1913 (София) - Дунав от Русе (Русе) 4:1 Берое (Стара Загора) - Лудогорец 1945 (Разград) 0:1 ФК Спартак 1919 (Плевен) - Ботев (Пловдив) 0:2 Локомотив 1926 (Пловдив) - Черно море (Варна) 2:1 3 октомври 2021 г., неделя, 13:00 ч / VII кръг: Ботев (Враца) - Локомотив София 1929 (София) 0:4 Септември (София) - Левски (София) 1:3 Национал (София) - Етър ВТ (Велико Търново) 3:0