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  3. Всички резултати от кръга в Елитната група до 15

Всички резултати от кръга в Елитната група до 15

  • 3 октомври 2021 | 20:53
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Всички резултати от кръга в Елитната група до 15

Днес се изигра седмия кръг на Елитната група до 15 години. ЦСКА - София разби с 10:0 Звезденбург, а Левски се справи със Септември (София) с 3:1. 

Ето всички резултати от днес:

3 октомври 2021 г., неделя, 10:00 ч / VII кръг:

ЦСКА (София) - Звезденбург (Бургас) 10:0

3 октомври 2021 г., неделя, 10:30 ч / VII кръг:

Славия 1913 (София) - Дунав от Русе (Русе) 4:1

Берое (Стара Загора) - Лудогорец 1945 (Разград) 0:1

ФК Спартак 1919 (Плевен) - Ботев (Пловдив) 0:2

Локомотив 1926 (Пловдив) - Черно море (Варна) 2:1

3 октомври 2021 г., неделя, 13:00 ч / VII кръг:

Ботев (Враца) - Локомотив София 1929 (София) 0:4

Септември (София) - Левски (София) 1:3

Национал (София) - Етър ВТ (Велико Търново) 3:0

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