Всички резултати от кръга в Елитната група до 15
Днес се изигра седмия кръг на Елитната група до 15 години. ЦСКА - София разби с 10:0 Звезденбург, а Левски се справи със Септември (София) с 3:1.
Ето всички резултати от днес:
3 октомври 2021 г., неделя, 10:00 ч / VII кръг:
ЦСКА (София) - Звезденбург (Бургас) 10:0
3 октомври 2021 г., неделя, 10:30 ч / VII кръг:
Славия 1913 (София) - Дунав от Русе (Русе) 4:1
Берое (Стара Загора) - Лудогорец 1945 (Разград) 0:1
ФК Спартак 1919 (Плевен) - Ботев (Пловдив) 0:2
Локомотив 1926 (Пловдив) - Черно море (Варна) 2:1
3 октомври 2021 г., неделя, 13:00 ч / VII кръг:
Ботев (Враца) - Локомотив София 1929 (София) 0:4
Септември (София) - Левски (София) 1:3
Национал (София) - Етър ВТ (Велико Търново) 3:0