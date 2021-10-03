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  3. Пирин-64 с убедителна победа срещу Добруджа в мъжкото хандбално първенство

Пирин-64 с убедителна победа срещу Добруджа в мъжкото хандбално първенство

  • 3 октомври 2021 | 17:20
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Пирин-64 с убедителна победа срещу Добруджа в мъжкото хандбално първенство

Срещи от третия кръг в първенството на България по хандбал за мъже:

Пирин-64 (Гоце Делчев) - Добруджа - 37:17 (18:7)

в събота:

Осъм (Ловеч) - Шумен 61 - 35:34 (15:19)

Локомотив (Горна Оряховица) - Локомотив (Мездра) - 36:28 (22:13)

Чардафон - Левски - 35:32 (14:13)

Спартак (Варна) - почива

Временно класиране:

1. Осъм (Ловеч) 3 3 0 0 106:86 6 точки

2. Пирин-64 (Гоце Делчев) 3 2 0 1 104:78 4

3. Локомотив (ГО) 2 2 0 0 71:49 4

4. Спартак (Варна) 2 2 0 0 60:53 4

5. Шумен 61 2 1 0 1 67:52 2

6. Чардафон (Габрово) 2 1 0 1 59:58 2

7. Левски (Левски) 2 0 0 2 59:73 0

8. Локомотив (Мездра) 2 0 0 2 56:73 0

9. Добруджа (Добрич) 4 0 0 4 79:139 0

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