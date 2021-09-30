Обявиха програмата на efbet Лига за следващите три кръга

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Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз обяви програмата за следващите три кръга на efbet Лига, както и осминафиналите от турнира. Ето пълната програма по дати и часове: XI кръг

15.10 /петък/

Пирин Бл - Ботев Вр 18.00

Локомотив Пд - Арда Кж 20.15

16.10 /събота/

Черно море - Славия 17.45

ЦСКА-София - Ботев Пд 20.15

17.10 /неделя/

Лудогорец - Царско село 17.00

Локомотив Сф - Левски 19.15

18.10 /понеделник/

ЦСКА 1948 - Берое 20.00 XII кръг

22.10 /петък/

Царско село - Локомотив Сф 17.15

Локомотив Пд - ЦСКА 1948 20.45

23.10 /събота/

Ботев Вр - Черно море 14.15

Арда Кж - Славия 16.30

Левски - Пирин Бл 18.45

4.10 /неделя/

Берое - ЦСКА-София 19.00

25.10 /понеделник/

Ботев Пд - Лудогорец 18.30 XIII кръг

30.10 /събота/

Славия - Ботев Вр 14.15

Локомотив Сф - Ботев Пд 16.45

Черно море - Левски 19.00

31.10 /неделя/

Пирин Бл - Царско село 14.15

ЦСКА-София - Локомотив Пд 16.30

Лудогорец - Берое 19.00

01.11 /понеделник/

ЦСКА 1948 - Арда Кж 18.00