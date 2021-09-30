Обявиха програмата на efbet Лига за следващите три кръга
Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз обяви програмата за следващите три кръга на efbet Лига, както и осминафиналите от турнира.
Ето пълната програма по дати и часове:
XI кръг
15.10 /петък/
Пирин Бл - Ботев Вр 18.00
Локомотив Пд - Арда Кж 20.15
16.10 /събота/
Черно море - Славия 17.45
ЦСКА-София - Ботев Пд 20.15
17.10 /неделя/
Лудогорец - Царско село 17.00
Локомотив Сф - Левски 19.15
18.10 /понеделник/
ЦСКА 1948 - Берое 20.00
XII кръг
22.10 /петък/
Царско село - Локомотив Сф 17.15
Локомотив Пд - ЦСКА 1948 20.45
23.10 /събота/
Ботев Вр - Черно море 14.15
Арда Кж - Славия 16.30
Левски - Пирин Бл 18.45
4.10 /неделя/
Берое - ЦСКА-София 19.00
25.10 /понеделник/
Ботев Пд - Лудогорец 18.30
XIII кръг
30.10 /събота/
Славия - Ботев Вр 14.15
Локомотив Сф - Ботев Пд 16.45
Черно море - Левски 19.00
31.10 /неделя/
Пирин Бл - Царско село 14.15
ЦСКА-София - Локомотив Пд 16.30
Лудогорец - Берое 19.00
01.11 /понеделник/
ЦСКА 1948 - Арда Кж 18.00