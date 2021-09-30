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Обявиха програмата на efbet Лига за следващите три кръга

  • 30 септември 2021 | 18:15
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Обявиха програмата на efbet Лига за следващите три кръга

Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз обяви програмата за следващите три кръга на efbet Лига, както и осминафиналите от турнира.

Ето пълната програма по дати и часове:

XI кръг 
15.10 /петък/ 
Пирин Бл - Ботев Вр 18.00 
Локомотив Пд - Арда Кж 20.15 
16.10 /събота/ 
Черно море - Славия 17.45 
ЦСКА-София - Ботев Пд 20.15 
17.10 /неделя/ 
Лудогорец - Царско село 17.00 
Локомотив Сф - Левски 19.15 
18.10 /понеделник/ 
ЦСКА 1948 - Берое 20.00 

XII кръг 
22.10 /петък/ 
Царско село - Локомотив Сф 17.15 
Локомотив Пд - ЦСКА 1948 20.45 
23.10 /събота/ 
Ботев Вр - Черно море 14.15 
Арда Кж - Славия 16.30 
Левски - Пирин Бл 18.45 
4.10 /неделя/ 
Берое - ЦСКА-София 19.00 
25.10 /понеделник/ 
Ботев Пд - Лудогорец 18.30 

XIII кръг 
30.10 /събота/ 
Славия - Ботев Вр 14.15
Локомотив Сф - Ботев Пд 16.45 
Черно море - Левски 19.00 
31.10 /неделя/ 
Пирин Бл - Царско село 14.15 
ЦСКА-София - Локомотив Пд 16.30 
Лудогорец - Берое 19.00 
01.11 /понеделник/ 
ЦСКА 1948 - Арда Кж 18.00 

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