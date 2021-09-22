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Стоян Копривленски загуби битката си в Румъния

  • 22 септември 2021 | 13:30
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Стоян Копривленски загуби битката си в Румъния

Българският кикбоксьор Стоян Копривленски не успя да вземе титлата на Colosseum World Cahmpionship. Бургазлията атакува шампионския пояс на румънската организация, който се държи от Сорин Калиниук. Съдиите обаче не дадоха на българина да вземе пояса от представителя на домакините.

"Чувствах се много добре на ринга, доволен съм от играта си, доволен съм от битката, която се получи. Победих във всичките 5 рунда, нанесох много повече щети и все пак подариха победата на домакина. Не беше нещо неочаквано", каза Копривленски.

Въпреки това пред Копривленски в момента стои много по-голямо предизвикателство - следващият му двубой в престижната кикбокс организация GLORY, който ще се проведе на 23 октомври.

Тогава той ще се изправи срещу Бруно Газини в най-голямото събитие на годината, което ще включва двубой между шампиона Рико Верхувен и ММА ветерана и бивш кикбокс шампион Алистър Овърийм.

mma.bg

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