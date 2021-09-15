Ивайло Стоянов ще ръководи двубоя между Славия и Лудогорец

Съдийски назначения за мачовете от осмия кръг в efbet Лига:

ФК Царско село 2015 - ПФК Локомотив 1926 Пловдив ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Красимир Владимиров Миланов 4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Димитър Добромиров Димитров СН: Антон Симеонов Генов

ФК Арда - ФК Пирин АД ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Румен Емилов Иванов 4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев СН: Димитър Панайотов Костов

ПФК Ботев Пловдив - ПФК Берое ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Илиян Петров Капарашев 4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Станислав Лазаров Станев СН: Александър Костадинов Костадинов

ПФК Черно море - ФК Локомотив 1929 София ГС: Никола Антонов Попов АС1: Петър Николов Джугански АС2: Петър Велизаров Митрев 4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Мирослав Николаев Желев СН: Атанас Петров Бозев

ПФК Левски - ФК ЦСКА 1948 ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Даниел Милков Ников 4-ТИ: Радослав Петров Гидженов ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов СН: Георги Владимиров Игнатов

ПФК Ботев Враца - ПФК ЦСКА-София ЕАД ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Димитър Добромиров Димитров АС2: Мартин Томиславов Русев 4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб СН: Стоян Маринов Алексиев

ПФК Славия 1913 - ПФК Лудогорец 1945 ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Костадин Димитров Тановчев 4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Дениз Пиринов Соколов СН: Костадин Ангелов Гергинов