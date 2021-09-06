Завърши XII издание на купа "София" с подкрепата на БФС

Завърши XII издание на традиционният детски футболен турнир за купа "София". В периода от 01 септември до 05 септември над 1500 деца пребориха сили в "битката за София", която обедини под крилото си 94 отбора от 6 възрастови групи - от деца, родени през 2009 година до деца, родени през 2014 година. Надпреварата се проведе под егидата на БФС и с подкрепата на Президента на футболната ни централа - г-н Борислав Михайлов и Председателя на Зонален съвет - град София - г-н Валентин Чакъров, които осигуриха съдии, делегати и награден фонд. Купа "София" се провежда с подкрепата на БФС от 4 години, като има за цел да подпомогне правилното развитие на детско - юношеския футбол у нас.



Участници в надпреварата бяха едни от най - силните академии у нас - ПФК Ботев Пловдив, ПФК Локомотив Пловдив, ПФК Левски София, ПФК ЦСКА София, ПФК Славия София, ПФК Септември София, ПФК Ботев Враца, ПФК Пирин Благоевград, ФА ДИТ София, ФК Национал София, ПФК Локомотив София, ФК Хебър Пазарджик, ФК Левски Раковски, ФК Арес София, ФК Добруджа Добрич, ФК ЦСКА 1948, Олимпия Футбол Клуб, ФА Царско село, ДФК Лъвчета София, ФК Спартак София, ФК Витоша 13, ДФК Хлапетата Благоевград и ДФК Болярчета Велико Търново.

Мачовете се изиграха на перфектните терени на Национална Спорта Академия "Васил Левски", футболен комплекс "ДИТ" - Драгалевци и комплекс "Царско село".

Следващото издание на турнира ще бъде в края на месец Февруари 2022 година, като се очаква да бъде най - мащабното в историята на надпреварата, която достигна 112 участващи отбори в началото на 2021 година.

Набор 2009 - поток 1

1. ПФК Ботев Пловдив

2. ПФК Славия София

3. ПФК Пирин Благоевград

Най-добър добър вратар: Борислав Стоянов - ПФК Ботев Пловдив

Най-добър защитник: Алекс Кепов - ПФК Пирин Благоевград

Най-добър полезен играч: Александър Маринов - ПФК Славия София

Голмайстор: Кристо Попов - ПФК Ботев Пловдив

Набор 2009 - поток 2

1. ПФК Левски София 1

2. ПФК Левски София 2

3. ПФК Славия София

Най-добър вратар: Денислав Димитров - ПФК Левски София

Най-добър защитник: Адриян Миланов - ПФК Левски София

Най-полезен играч: Александър Николов - ПФК Левски София

Голмайстор: Християн Георгиев - ПФК Славия София



Набор 2010 - поток 1

1. ФА ДИТ София

2. ПФК ЦСКА София

3. Олимпия Футбол Клуб

Най - добър вратар: Кристиян Цанков - ФА ДИТ София

Най - добър защитник: Марк Илков - ПФК ЦСКА София

Най - полезен играч: Георги Димитров - Олимпия Футбол Клуб

Голмайстор: Христо Ковачев - ФА ДИТ София

Набор 2010 - поток 2

1. ФК Национал София

2. ДФК Лъвчета София

3. ПФК Славия София

Най - добър вратар: Мартин Ангелов - ДФК Лъвчета София

Най - добър защитник: Константин Георгиев - ПФК Славия София

Най - полезен играч: Йордан Камджилов - ФК Национал София

Голмайстор: Теослав Божидаров - ПФК Ботев Враца

Набор 2011 - поток 1

1. ПФК Левски София

2. ПФК ЦСКА София

3. Олимпия Футбол Клуб

Най - добър вратар: Калоян Дойчинов - ПФК Левски София

Най - добър защитник: Константин Гергинов - ПФК ЦСКА София

Най - полезен играч: Чарлс Томас - Олимпия Футбол Клуб

Голмайстор: Адриан Стамов - ФК Витоша 13 София

Набор 2011 - поток 2

1. ПФК Левски София

2. ДФК Лъвчета София

3. ФК Национал София

Най - добър вратар: Александър Галев - ПФК Левски София

Най - добър защитник: Стоян Ангелов - ФК Национал София

Най - полезен играч: Брандън Желязков - ФК Левски Раковски

Голмайстор: Теодор Панайотов - ДФК Лъвчета София

Набор 2012

1. ДФК Хлапетата Благоевград

2. Олимпия Футбол Клуб

3. ФК Национал София

Най - добър вратар: Александър Баша - ФК Национал София

Най - добър защитник: Анакин Пьоше - Олимпия Футбол Клуб

Най - полезен играч: Деян Спасов - ДФК Хлапетата Благоевград

Голмайстор: Иван Байрактарски - ДФК Хлапетата Благоевград

Набор 2013

1. ДФК Болярчета Велико Търново

2. ФК Национал София

3. ПФК Локомотив София

Най - добър вратар: Даниел Тонков - ДФК Болярчета Велико Търново

Най - добър защитник: Адриан Паскалов - ФК Национал София

Най - полезен играч: Мартин Савчев - ДФК Болярчета Велико Търново

Голмайстор: Раян Костов - ФА ДИТ София

Набор 2014

1. ПФК ЦСКА София

2. ДФК Хлапетата Благоевград

3. ФК Национал София

Най - добър вратар: Петър Доковски - ПФК ЦСКА София

Най - добър защитник: Давид Миланов - ФК Национал София

Най - полезен играч: Марчело Гривов - ПФК ЦСКА София

Голмайстор: Борис Андреев - ДФК Хлапетата Благоевград

Приз за непримирим борбен дух: Мартин Георгиев - ФА ДИТ София