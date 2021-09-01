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  3. Гутева получи наряд за Купата на България

Гутева получи наряд за Купата на България

  • 1 септември 2021 | 18:03
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Гутева получи наряд за Купата на България

Най-добрата ни съдийка Християна Гутева ще ръководи двубоя Банско - Созопол от 1/32-финалите за Купата на България. В бригадата за мача има още една дама - Павлета Рашкова. Ето и всички съдийските назначения за 1/32-финалите за Купата на България:

4 Сеп 2021 г. Събота 16:00 ч. 

Дунав Русе - ФК Марица 1921 ГС: Мартин Живков Великов АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Теодор Пешев Петров 4-ТИ: Димитър Иванов Желязков

4 Сеп 2021 г. Събота 17:00 ч. 

ФК Черноморец Балчик - Миньор ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Здравко Веселинов Николов 4-ТИ: Владимир Димитров Велев

7, Сеп 2021 г. Вторник 16:00 ч. 

ФК Септември - ОФК Янтра 2019 ГС: Калоян Красимиров Цветков АС1: Владимир Йорданов Йорданов АС2: Живко Руменов Петров 4-ТИ: Иван Руменов Христов

7 Сеп 2021 г. Вторник 16:00 ч. 

ФК Ямбол 1915 - ФК Струмска слава 1927 ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Екатерина Маринова Петкова 4-ТИ: Георги Иванов Иванов

7 Сеп 2021 г. Вторник 16:00 ч. 

Надежда - Спартак 1918 ГС: Иван Стефанов Иванов АС1: Владимир Ангелов Велев АС2: Марио Георгиев Данаилов 4-ТИ: Мартин Робертов Спасов

7 Сеп 2021 г. Вторник 17:00 ч. 

ФК Витоша - Хебър 1918 ГС: Благой Кирилов Манов АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Николай Георгиев Попниколов 4-ТИ: Геро Георгиев Писков

7 Сеп 2021 г. Вторник 19:00 ч. 

ОФК Локомотив Горна Оряховица - ПФК Нефтохимик 1962 АД ГС: Васил Петров Минев АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Иван Радославов Иванов 4-ТИ: Петър Георгиев Кузев

8 Сеп 2021 г. Сряда 16:00 ч. 

ОФК Локомотив Мз - ПФК Монтана 1921 ГС: Никола Павлов Петров АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Венцислав Бориславов Банчев 4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров

8 Сеп 2021 г. Сряда 16:00 ч. 

Балкан - ФК Етър ГС: Димитър Цолов Буров АС1: Георги Димчев Великов АС2: Радослав Георгинов Вутов 4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов

8 Сеп 2021 г. Сряда 16:00 ч. 

Банско - ФК Созопол ГС: Християна Красимирова Гутева АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Павлета Веселинова Рашкова 4-ТИ: Георги Георгиев Спасов

8,Сеп 2021 г. Сряда 16:00 ч. 

Левски 2005 - ФК Литекс ГС: Неделчо Танчев Гаджалов АС1: Николай Неделчев Чакъров АС2: Светослав Колев Енчев 4-ТИ: Рюстем Джемил Карагарен

8 Сеп 2021 г. Сряда 16:00 ч. 

ФК Партизан - ФК Левски Лом ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Виктор Андриянов Кукуянов 4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски

8 Сеп 2021 г. Сряда 16:00 ч. 

Севлиево - Спортист 2009 ГС: Стефан Атанасов Гурков АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Петър Веселинов Балтов 4-ТИ: Валентин Георгиев Станчев

8 Сеп 2021 г. Сряда 16:00 ч. 

ФК Родопа-Смолян - ПФК Добруджа 1919 ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Андрей Венков Николов АС2: Дарин Василев Иванов 4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров

8 Сеп 2021 г. Сряда 16:00 ч. 

ФК Черноломец - Марек 1915 ГС: Красимир Маргаритов Кръстев АС1: Калин Валентинов Киров АС2: Деян Любомиров Войков 4-ТИ: Борис Борисов Попов

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