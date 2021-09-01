Гутева получи наряд за Купата на България

Най-добрата ни съдийка Християна Гутева ще ръководи двубоя Банско - Созопол от 1/32-финалите за Купата на България. В бригадата за мача има още една дама - Павлета Рашкова. Ето и всички съдийските назначения за 1/32-финалите за Купата на България:

4 Сеп 2021 г. Събота 16:00 ч.



Дунав Русе - ФК Марица 1921 ГС: Мартин Живков Великов АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Теодор Пешев Петров 4-ТИ: Димитър Иванов Желязков



4 Сеп 2021 г. Събота 17:00 ч.



ФК Черноморец Балчик - Миньор ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Здравко Веселинов Николов 4-ТИ: Владимир Димитров Велев



7, Сеп 2021 г. Вторник 16:00 ч.



ФК Септември - ОФК Янтра 2019 ГС: Калоян Красимиров Цветков АС1: Владимир Йорданов Йорданов АС2: Живко Руменов Петров 4-ТИ: Иван Руменов Христов



7 Сеп 2021 г. Вторник 16:00 ч.



ФК Ямбол 1915 - ФК Струмска слава 1927 ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Екатерина Маринова Петкова 4-ТИ: Георги Иванов Иванов



7 Сеп 2021 г. Вторник 16:00 ч.



Надежда - Спартак 1918 ГС: Иван Стефанов Иванов АС1: Владимир Ангелов Велев АС2: Марио Георгиев Данаилов 4-ТИ: Мартин Робертов Спасов



7 Сеп 2021 г. Вторник 17:00 ч.



ФК Витоша - Хебър 1918 ГС: Благой Кирилов Манов АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Николай Георгиев Попниколов 4-ТИ: Геро Георгиев Писков



7 Сеп 2021 г. Вторник 19:00 ч.



ОФК Локомотив Горна Оряховица - ПФК Нефтохимик 1962 АД ГС: Васил Петров Минев АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Иван Радославов Иванов 4-ТИ: Петър Георгиев Кузев



8 Сеп 2021 г. Сряда 16:00 ч.



ОФК Локомотив Мз - ПФК Монтана 1921 ГС: Никола Павлов Петров АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Венцислав Бориславов Банчев 4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров



8 Сеп 2021 г. Сряда 16:00 ч.



Балкан - ФК Етър ГС: Димитър Цолов Буров АС1: Георги Димчев Великов АС2: Радослав Георгинов Вутов 4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов



8 Сеп 2021 г. Сряда 16:00 ч.



Банско - ФК Созопол ГС: Християна Красимирова Гутева АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Павлета Веселинова Рашкова 4-ТИ: Георги Георгиев Спасов



8,Сеп 2021 г. Сряда 16:00 ч.



Левски 2005 - ФК Литекс ГС: Неделчо Танчев Гаджалов АС1: Николай Неделчев Чакъров АС2: Светослав Колев Енчев 4-ТИ: Рюстем Джемил Карагарен



8 Сеп 2021 г. Сряда 16:00 ч.



ФК Партизан - ФК Левски Лом ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Виктор Андриянов Кукуянов 4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски



8 Сеп 2021 г. Сряда 16:00 ч.



Севлиево - Спортист 2009 ГС: Стефан Атанасов Гурков АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Петър Веселинов Балтов 4-ТИ: Валентин Георгиев Станчев



8 Сеп 2021 г. Сряда 16:00 ч.



ФК Родопа-Смолян - ПФК Добруджа 1919 ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Андрей Венков Николов АС2: Дарин Василев Иванов 4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров



8 Сеп 2021 г. Сряда 16:00 ч.



ФК Черноломец - Марек 1915 ГС: Красимир Маргаритов Кръстев АС1: Калин Валентинов Киров АС2: Деян Любомиров Войков 4-ТИ: Борис Борисов Попов