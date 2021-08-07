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Всички медалисти от предпоследния олимпийски ден

  • 7 август 2021 | 18:22
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Всички медалисти от предпоследния олимпийски ден

Всички медалисти от 15-ия ден на олимпийските игри в Токио 2020 (общо 34 финала):

бокс, категория до 51 килограма, жени:

1. СТОЙКА КРЪСТЕВА (БЪЛГАРИЯ)

2. Бусе Наз Чакъроглу (Турция)

3. Цукими Намики (Япония) и Юан Чан (Тайван)

бокс, категория до 52 кг, мъже:

1. Галал Яфай (Великобритания)

2. Карло Паалам (Филипините)

3. Сакен Бибосинов (Казахстан) и Риомей Танака (Япония)

бокс, категория до 75 кг, мъже:

1. Еберт Соуса (Бразилия)

2. Олександър Хузняк (Украйна)

3. Еумир Марсиал (Филипините) и Глеб Бакши (Руски олимпийски комитет)

бокс, категория до 69 кг, жени:

1. Бусеназ Сюрменели (Турция)

2. Гу Хун (Китай)

3. Ошей Джоунс (САЩ) и Ловлина Боргохаин (Индия)

художествена гимнастика, многобой, жени:

1. Линой Ашрам, (Израел) - 107.800 точки (27.550 обръч, 28.300 топка, 28.650 бухалки, 23.300 лента)

2. Дина Аверина (РОК) - 107.650 (27.200, 28.300, 28.150, 24.000)

3. Алина Харнаско (Беларус) - 102.700 (26.500, 27.500, 27.600, 21.100)

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5. БОРЯНА КАЛЕЙН (БЪЛГАРИЯ) - 100.625 (25.900, 25.625, 26.650, 22.450)

лека атлетика, скок височина, жени:

1. Мария Ласицкене (Русия) - 2.04 метра

2. Никола МакДермът (Австралия) - 2.02

3. Ярослава Махучих (Украйна) - 2.00

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12. МИРЕЛА ДЕМИРЕВА (БЪЛГАРИЯ) - 1.93

лека атлетика, маратон, жени:

1. Перес Джепчирчир (Кения) - 2:27.20 часа

2. Бригид Косгей (Кения) - 2:27.36

3. Моли Сийдъл (САЩ) - 2:27.46

лека атлетика, 10 000 метра, жени:

1. Сифан Хасан (Нидерландия) - 29:55.32 минути

2. Калкъдан Гезанеге (Бахрейн) - 29:56.18 минути

3. Летесенбет Гиди (Етиопия) - 30:01.72 минути

лека атлетика, 1500 метра, мъже:

1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) - 3:28.32 минути

2. Тимъти Черуйот (Кения) - 3:29.01

3. Джош Кер (Великобритания) - 3:29.05

лека атлетика, хвърляне на копие, мъже:

1. Нирадж Чопра (Индия) - 87.58 метра

2. Якуб Вадлейх (Чехия) - 86.67

3. Витеслав Весели (Чехия) - 85.44

лека атлетика, щафета 4 по 400 метра, жени:

1. САЩ (Сидни Маклафлин, Алисън Феликс, Дилайла Мухамад, Адинг Мю) - 3:16.85 минути

2. Полша (Наталия Качмарек, Ига Баумгарт-Витан, Малгожата Холуб-Ковалик, Юстина Свиети-Ерсетич) - 3:20.53

3. Ямайка (Ронейша Макгрегър, Джанийв Ръсел, Шерика Джаксън, Кандис Маклауд) - 3:21.24

лека атлетика, щафета 4 по 400 метра, мъже:

1. САЩ (Майкъл Чери, Майкъл Норман, Брайс Дедмън, Рей Бенджамин) - 2:55.70 минути

2. Нидерландия (Лимарвин Бонефация, Терънс Агард, Тони ван Дийпен, Рамзи Анджела) - 2:57.18

3. Ботсвана (Айзък Макуала, Баболоки Тебе, Зибане Нгози, Баяпо Ндори) - 2:57.27

модерен петобой, мъже:

1. Джоузеф Чунг (Великобритания) - 1482 точки, олимпийски рекорд

2. Ахмед Ел-Генди (Египет) - 1477

3. Вун Тае Чжин (Република Корея) - 1470

скокове във вода, 10-метрова кула, мъже:

1. Цао Юан (Китай) - 582.35 точки

2. Цзян Ян (Китай) - 580.40

3. Томас Дейли (Великобритания) - 548.25

артистично/синхронно плуване, отборно:

1. Руски олимпийски комитет - 196.0979 точки

2. Китай - 193.5310

3. Украйна - 190.3018

водна топка, жени:

1. САЩ

2. Испания

3. Унгария

плажен волейбол, мъже:

1. Норвегия (Андерс Мол и Кристиан Сьорум)

2. Руски олимпийски комитет (Вячеслав Красилников и Олег Стояновский)

3. Катар (Шериф Юнус и Ахмед Тиджан)

кану-каяк, едноместно кану 1000 метра, мъже:

1. Исакиас Кейрош дос Сантос (Бразилия) - 4:04.408 минути

2. Хао Лю (Китай) - 4:05.724

3. Сергей Тарновски (Молдова) - 4:06.069

кану-каяк, двуместно кану 500 метра, жени:

1. Китай (Мъня Сун и Шъсяо Сюй) - 1:55.495 минути

2. Украйна (Анастасия Четверикова и Людмила Лузан) - 1:57.499

3. Канада (Лорънс Винсент Лапойнт и Кейти Винсент) - 1:59.041

кану-каяк, четворка каяк 500 метра, жени:

1. Унгария (Данута Козак, Тамара Чипеш, Анна Карас, Дора Бодони) - 1:35.463 минута

2. Беларус (Олга Худенко, Марина Литвинчук, Маргарита Махнева и Надежда Папок) - 1:36.073

3. Полша (Каролина Ная, Анна Пулавска, Юстина Искшицкая и Хелена Висневска) - 1:36.445

кану-каяк, четворка каяк 500 метра, мъже:

1. Германия (Макс Рендшмид, Роналд Рауе, Том Либшер и Макс Лемке) - 1:22.219 минути

2. Испания (Саул Кравиото, Маркус Валц, Карлос Аревало и Родриго Хермаде) - 1:22.445

3. Словакия (Самуел Балаж, Денис Мисак, Ерик Влчек и Адам Ботек) - 1:23.534

голф, жени:

1. Нели Корда (САЩ) - 267 удара

2. Моне Инами (Япония) - 268 удара

3. Лидия Ко (Нова Зеландия) - 268 удара

колоездене на писта, мадисън, мъже:

1. Дания (Ласе Норман Хансен и Михаел Морков) - 43 точки

2. Великобритания (Итън Хейтър и Матю Уолс) - 40

3. Франция (Бенжамен Томас и Донован Гронден) - 40

борба, свободен стил, 65 кг мъже:

1. Отогуро Такуто (Япония)

2. Хаджи Алиев (Азербайджан)

3. Бажранг Бажранг (Индия) и Хаджимурад Рашидов (Руски олимпийски комитет)

борба, свободен стил, 97 кг мъже:

1. Абдулрашид Садулаев (Руски олимпийски комитет)

2. Кайл Снайдър (САЩ)

3. Ейбрахам Руано (Италия) и Рейнерис Перес (Куба)

борба, 50 кг жени:

1. Юи Сусаки (Япония)

2. Янан Сун (Китай)

3. Сара Хилдебранд (САЩ) и Мария Стадник (Азербайджан)

конен спорт, прескачане на препятствия, отборно:

1. Швеция (Педер Фредриксон, Малин Баярд-Йонсон и Хенрик вон Екерман) - 122.90 наказателни точки

2. САЩ (Лаура Краут, Джесика Спрингстийн и Макклейн Уорд) - 124.20

3. Белгия (Петер Девос, Жером Гери, Грегори Вателе)

карате, кумите, категория над 61 кг, жени:

1 .Фериял Абделазиз (Египет)

2. Ирина Зарецка (Азербайджан)

3. София Берулцева (Казахстан) и Гун Ли (Китай)

карате, кумите, категория над 75 кг, мъже:

1. Саджад Ганджзаде (Иран)

2. Тарег Хамеди (Саудистка Арабия)

3. Угур Акташ (Турция) и Рютаро Арага (Япония)

баскетбол, мъже:

1. САЩ

2. Франция

3. Австралия

бейзбол, мъже:

1. Япония

2. САЩ

3. Доминиканска република

хандбал, мъже:

1. Франция

2. Дания

3. Испания

волейбол, мъже:

1. Франция

2. Руски олимпийски комитет

3. Аржентина

футбол, мъже:

1. Бразилия

2. Испания

3. Мексико

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