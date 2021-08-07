Всички медалисти от предпоследния олимпийски ден
Всички медалисти от 15-ия ден на олимпийските игри в Токио 2020 (общо 34 финала):
бокс, категория до 51 килограма, жени:
1. СТОЙКА КРЪСТЕВА (БЪЛГАРИЯ)
2. Бусе Наз Чакъроглу (Турция)
3. Цукими Намики (Япония) и Юан Чан (Тайван)
бокс, категория до 52 кг, мъже:
1. Галал Яфай (Великобритания)
2. Карло Паалам (Филипините)
3. Сакен Бибосинов (Казахстан) и Риомей Танака (Япония)
бокс, категория до 75 кг, мъже:
1. Еберт Соуса (Бразилия)
2. Олександър Хузняк (Украйна)
3. Еумир Марсиал (Филипините) и Глеб Бакши (Руски олимпийски комитет)
бокс, категория до 69 кг, жени:
1. Бусеназ Сюрменели (Турция)
2. Гу Хун (Китай)
3. Ошей Джоунс (САЩ) и Ловлина Боргохаин (Индия)
художествена гимнастика, многобой, жени:
1. Линой Ашрам, (Израел) - 107.800 точки (27.550 обръч, 28.300 топка, 28.650 бухалки, 23.300 лента)
2. Дина Аверина (РОК) - 107.650 (27.200, 28.300, 28.150, 24.000)
3. Алина Харнаско (Беларус) - 102.700 (26.500, 27.500, 27.600, 21.100)
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5. БОРЯНА КАЛЕЙН (БЪЛГАРИЯ) - 100.625 (25.900, 25.625, 26.650, 22.450)
лека атлетика, скок височина, жени:
1. Мария Ласицкене (Русия) - 2.04 метра
2. Никола МакДермът (Австралия) - 2.02
3. Ярослава Махучих (Украйна) - 2.00
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12. МИРЕЛА ДЕМИРЕВА (БЪЛГАРИЯ) - 1.93
лека атлетика, маратон, жени:
1. Перес Джепчирчир (Кения) - 2:27.20 часа
2. Бригид Косгей (Кения) - 2:27.36
3. Моли Сийдъл (САЩ) - 2:27.46
лека атлетика, 10 000 метра, жени:
1. Сифан Хасан (Нидерландия) - 29:55.32 минути
2. Калкъдан Гезанеге (Бахрейн) - 29:56.18 минути
3. Летесенбет Гиди (Етиопия) - 30:01.72 минути
лека атлетика, 1500 метра, мъже:
1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) - 3:28.32 минути
2. Тимъти Черуйот (Кения) - 3:29.01
3. Джош Кер (Великобритания) - 3:29.05
лека атлетика, хвърляне на копие, мъже:
1. Нирадж Чопра (Индия) - 87.58 метра
2. Якуб Вадлейх (Чехия) - 86.67
3. Витеслав Весели (Чехия) - 85.44
лека атлетика, щафета 4 по 400 метра, жени:
1. САЩ (Сидни Маклафлин, Алисън Феликс, Дилайла Мухамад, Адинг Мю) - 3:16.85 минути
2. Полша (Наталия Качмарек, Ига Баумгарт-Витан, Малгожата Холуб-Ковалик, Юстина Свиети-Ерсетич) - 3:20.53
3. Ямайка (Ронейша Макгрегър, Джанийв Ръсел, Шерика Джаксън, Кандис Маклауд) - 3:21.24
лека атлетика, щафета 4 по 400 метра, мъже:
1. САЩ (Майкъл Чери, Майкъл Норман, Брайс Дедмън, Рей Бенджамин) - 2:55.70 минути
2. Нидерландия (Лимарвин Бонефация, Терънс Агард, Тони ван Дийпен, Рамзи Анджела) - 2:57.18
3. Ботсвана (Айзък Макуала, Баболоки Тебе, Зибане Нгози, Баяпо Ндори) - 2:57.27
модерен петобой, мъже:
1. Джоузеф Чунг (Великобритания) - 1482 точки, олимпийски рекорд
2. Ахмед Ел-Генди (Египет) - 1477
3. Вун Тае Чжин (Република Корея) - 1470
скокове във вода, 10-метрова кула, мъже:
1. Цао Юан (Китай) - 582.35 точки
2. Цзян Ян (Китай) - 580.40
3. Томас Дейли (Великобритания) - 548.25
артистично/синхронно плуване, отборно:
1. Руски олимпийски комитет - 196.0979 точки
2. Китай - 193.5310
3. Украйна - 190.3018
водна топка, жени:
1. САЩ
2. Испания
3. Унгария
плажен волейбол, мъже:
1. Норвегия (Андерс Мол и Кристиан Сьорум)
2. Руски олимпийски комитет (Вячеслав Красилников и Олег Стояновский)
3. Катар (Шериф Юнус и Ахмед Тиджан)
кану-каяк, едноместно кану 1000 метра, мъже:
1. Исакиас Кейрош дос Сантос (Бразилия) - 4:04.408 минути
2. Хао Лю (Китай) - 4:05.724
3. Сергей Тарновски (Молдова) - 4:06.069
кану-каяк, двуместно кану 500 метра, жени:
1. Китай (Мъня Сун и Шъсяо Сюй) - 1:55.495 минути
2. Украйна (Анастасия Четверикова и Людмила Лузан) - 1:57.499
3. Канада (Лорънс Винсент Лапойнт и Кейти Винсент) - 1:59.041
кану-каяк, четворка каяк 500 метра, жени:
1. Унгария (Данута Козак, Тамара Чипеш, Анна Карас, Дора Бодони) - 1:35.463 минута
2. Беларус (Олга Худенко, Марина Литвинчук, Маргарита Махнева и Надежда Папок) - 1:36.073
3. Полша (Каролина Ная, Анна Пулавска, Юстина Искшицкая и Хелена Висневска) - 1:36.445
кану-каяк, четворка каяк 500 метра, мъже:
1. Германия (Макс Рендшмид, Роналд Рауе, Том Либшер и Макс Лемке) - 1:22.219 минути
2. Испания (Саул Кравиото, Маркус Валц, Карлос Аревало и Родриго Хермаде) - 1:22.445
3. Словакия (Самуел Балаж, Денис Мисак, Ерик Влчек и Адам Ботек) - 1:23.534
голф, жени:
1. Нели Корда (САЩ) - 267 удара
2. Моне Инами (Япония) - 268 удара
3. Лидия Ко (Нова Зеландия) - 268 удара
колоездене на писта, мадисън, мъже:
1. Дания (Ласе Норман Хансен и Михаел Морков) - 43 точки
2. Великобритания (Итън Хейтър и Матю Уолс) - 40
3. Франция (Бенжамен Томас и Донован Гронден) - 40
борба, свободен стил, 65 кг мъже:
1. Отогуро Такуто (Япония)
2. Хаджи Алиев (Азербайджан)
3. Бажранг Бажранг (Индия) и Хаджимурад Рашидов (Руски олимпийски комитет)
борба, свободен стил, 97 кг мъже:
1. Абдулрашид Садулаев (Руски олимпийски комитет)
2. Кайл Снайдър (САЩ)
3. Ейбрахам Руано (Италия) и Рейнерис Перес (Куба)
борба, 50 кг жени:
1. Юи Сусаки (Япония)
2. Янан Сун (Китай)
3. Сара Хилдебранд (САЩ) и Мария Стадник (Азербайджан)
конен спорт, прескачане на препятствия, отборно:
1. Швеция (Педер Фредриксон, Малин Баярд-Йонсон и Хенрик вон Екерман) - 122.90 наказателни точки
2. САЩ (Лаура Краут, Джесика Спрингстийн и Макклейн Уорд) - 124.20
3. Белгия (Петер Девос, Жером Гери, Грегори Вателе)
карате, кумите, категория над 61 кг, жени:
1 .Фериял Абделазиз (Египет)
2. Ирина Зарецка (Азербайджан)
3. София Берулцева (Казахстан) и Гун Ли (Китай)
карате, кумите, категория над 75 кг, мъже:
1. Саджад Ганджзаде (Иран)
2. Тарег Хамеди (Саудистка Арабия)
3. Угур Акташ (Турция) и Рютаро Арага (Япония)
баскетбол, мъже:
1. САЩ
2. Франция
3. Австралия
бейзбол, мъже:
1. Япония
2. САЩ
3. Доминиканска република
хандбал, мъже:
1. Франция
2. Дания
3. Испания
волейбол, мъже:
1. Франция
2. Руски олимпийски комитет
3. Аржентина
футбол, мъже:
1. Бразилия
2. Испания
3. Мексико