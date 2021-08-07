Норвежците Андерс Мол и Кристиан Сьорум спечелиха олимпийската титла в плажния волейбол

Норвежците Андерс Мол и Кристиан Сьорум спечелиха олимпийската титла по плажен волейбол при мъжете.

Във финала на олимпийския турнир в Токио те надиграха руснаците Вячеслав Красилников и Олег Стояновский с 2:0 (21:17, 21:18) за точно 40 минути игра.

Това е най-големият успех на 24-годишния Мол и 25-годишния Сьорум, които са трикратни европейски шампиони и носители на бронзов медал от световното първенство в Хамбург през 2019 година. Норвежците не оставиха съмнение в превъзходството си в турнира, като не загубиха нито един гейм в хода на елиминационните мачове.

В двубоя за бронзовия медал катарците Шериф Юнус и Ахмед Тиджан победиха с 2:0 (21:12, 21:18) латвийците Мартинс Плавинш и Едгарс Точ за 41 минути.

Крайно класиране в плажния волейбол при мъжете:

1. Норвегия (Андерс Мол и Кристиан Сьорум)

2. Руски олимпийски комитет (Вячеслав Красилников и Олег Стояновский)

3. Катар (Шериф Юнус и Ахмед Тиджан)